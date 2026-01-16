Voto digital de la ONPE. (Fuente: El Peruano)
Voto digital de la ONPE. (Fuente: El Peruano)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el Reglamento general sobre sus competencias en el uso del voto digital, con el objetivo de contar con un marco normativo que regule las acciones de fiscalización de esta modalidad de sufragio.

La establece las funciones del JNE en materia de supervisión y fiscalización del voto digital, sin modificar el actual sistema de votación ni disponer su aplicación en un proceso electoral específico.

La norma se enmarca en la Ley N° 32270, publicada en marzo del 2025, que incorporó disposiciones sobre el voto digital en la Ley Orgánica de Elecciones.

LEA TAMBIÉN: JNE fija sanciones de hasta S/275 por incumplir deberes electorales

Competencia del JNE

El precisa que el JNE es el órgano competente para fiscalizar el uso del voto digital, función que ejercerá a través de la Dirección de Fiscalización Electoral Digital (DFED), unidad especializada adscrita a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales.

Los informes de fiscalización serán elevados a la instancia correspondiente, sin perjuicio de las competencias de la ONPE en la organización del proceso electoral y del Reniec en la identificación de los electores.

Para el desarrollo de sus labores, el JNE podrá solicitar apoyo a otros organismos del sistema electoral, así como a entidades públicas o privadas especializadas, nacionales o internacionales, cuando resulte necesario.

De esta manera, el permite al JNE estar preparado para fiscalizar el voto digital cuando se decida su implementación en futuros procesos electorales.

TE PUEDE INTERESAR

Voto digital no se implementará en Elecciones 2026 por deficiencias: “No es aplicable”
Elecciones 2026 sin voto digital: JNE declara inviable propuesta de la ONPE
Voto digital en elecciones 2026: este sábado vence el plazo de inscripción para grupos priorizados
Elecciones 2026: Se inicia inscripción para acceder a voto digital, aprenda cómo hacerlo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.