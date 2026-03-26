Como parte de la ejecución de servicios de control simultáneo a los procesos electorales 2026, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un total de 172 informes de servicios de control hasta el 20 de marzo del presente año, con los que se comunicaron más de 400 alertas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre la implementación, operatividad, capacitación y centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a nivel nacional, por lo que se requiere adoptar medidas correctivas urgentes para garantizar los procesos electorales del 12 de abril.

El objetivo de los servicios de control es coadyuvar a velar el buen uso de los recursos públicos asignados a la ONPE para la realización de actividades relacionadas a la organización de los procesos electorales considerando criterios de legalidad, transparencia, oportunidad del servicio, rendición de cuentas e innovación en el marco de la normativa vigente. Los auditores de Contraloría se han desplegado en un total de 44 ODPE que atenderán a más de 15 millones de ciudadanos.

En ese sentido, los 172 informes de control emitidos por la Contraloría se enfocan principalmente en la implementación y operatividad de las sedes de las ODPE, la capacitación del personal y actores electorales e implementación de los centros de cómputo, entre otros, abarcando cinco de los siete procesos clave para garantizar la transparencia y eficiencia de los comicios de este año.

De la cantidad total de informes, se emitieron 88 Informes de Hito de Control sobre la supervisión enfocada en la implementación, instalación, acondicionamiento y operatividad de las ODPE, en el marco de las Elecciones Generales 2026, a realizarse el próximo 12 de abril. Asimismo, 44 Informes de Hito de Control se elaboraron sobre la capacitación de personal de diversas ODPE, mientras que otros 36 Informes de Hito de Control abarcaron la verificación técnica y operativa sobre la implementación, infraestructura tecnológica y sistemas del centro de cómputo de las ODPE a nivel nacional, asegurando la fiabilidad del procesamiento.

Contraloría emitió más de 400 alertas en implementación de ODPE

Acondicionamiento de locales

En materia de implementación de las ODPE, la Contraloría alertó 250 situaciones adversas, tales como la falta de acondicionamiento de local para personas con discapacidad en 39 ODPE, que representan el 88.6 % del total de 44 informes emitidos sobre esta materia. También se evidenció la falta de mobiliario y/o equipos informáticos en 31 ODPE, lo que equivale al 70.5 % de informe emitidos y la falta de señalización de áreas en igual cantidad de ODPE.

Otro hecho alertado es que el almacén de material electoral carece de medidas suficientes de seguridad en un total de 23 ODPE, que corresponde al 52.3 % de informes emitidos; la presencia de ambientes sin habilitar en 23 ODPE (52.3 % del total de informes); y el alquiler de oficinas que no cuentan con paredes de material noble que delimiten el área contractual alquilada a la ONPE, así como ambientes no alquilados sin señalización que lo advierta, lo cual implica un riesgo de seguridad para bienes, equipos y/o materiales en 15 ODPE (34.1% del total de informes).

Sobre la contratación de personal para las ODPE se emitieron un total de 57 riesgos o situaciones adversas, de los cuales se pudo acreditar que en 16 ODPE las personas acreditadas no cumplen sus funciones, según sus informes de actividades, y eso equivale al 38.1 % de los 44 informes emitidos.

También se advirtió que en nueve ODPE (21.4 % de informes emitidos) se procedió con la contratación de personal sin cumplir con los requisitos de capacitación y/o experiencia laboral; mientras que en seis ODPE (14.3 % de informes) se vio que la cantidad de personal contratado difiere de los establecidos en la matriz de personal. Además, se advirtió un deficiente ordenamiento y foliación de expedientes en seis ODPE (14.3 % del total de informes), y en cuatro ODPE (9.5 % del total de informes) se comprobó la existencia de personal que prestaba servicios sin contar con su respectivo contrato.

Capacitación de personal

En materia de capacitación de personal para las ODPE y actores electorales, la Contraloría comunicó 49 situaciones adversas a la ONPE, siendo las principales: las inadecuadas condiciones de almacenamiento del material de capacitación en 20 ODPE; el coordinador de capacitación no contaba con la totalidad del material en 15 ODPE; la incongruencia entre los equipos informáticos entregados y lo verificado en seis ODPE; y el deficiente control de materiales y equipos distribuidos en tres ODPE.

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Implementación de centros de cómputo

Los servicios de control de la Contraloría también se enfocaron en la implementación de los centros de cómputo, donde se detectaron 105 situaciones adversas en 36 informes de control. Las principales alertas señalan que en 33 ODPE no se cuenta con la totalidad de documentos técnicos que acrediten la correcta ejecución de las actividades; en 12 ODPE había equipos informáticos sin la instalación del software y/o sin licenciamiento requerido en los términos de referencia (TDR); y en ocho ODPE se habían instalados grupos electrógenos sin la debida protección contra la intemperie.

Asimismo, en ocho ODPE se tenía mobiliario y equipos informáticos sin instalar, estaban apilados, sin configurar y sellados en sus cajas; y en tres ODPE se pudo verificar la instalación incompleta del centro de cómputo, al no haberse implementado algunas estaciones y componentes del equipamiento integral del servicio contratado, conforme a los TDR.

Material electoral

Finalmente, la Contraloría General de la República tiene programado ejecutar diversos servicios de control focalizados en el despliegue y repliegue seguro del material electoral desde las ODPE hacia los locales de votación, y cuyos resultados se darán a conocer oportunamente a las autoridades y la opinión pública en general.