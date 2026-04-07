La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra la Droga aprobó, por unanimidad, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 14305, que autoriza el incremento de la asignación económica mensual del personal que presta el servicio militar acuartelado en las instituciones de las Fuerzas Armadas.

La propuesta enviada por el Ejecutivo introduce efectos directos sobre el marco regulatorio vigente y esta aprobación generará un nuevo estado jurídico y presupuestal en materia de asignación económica del personal que presta el servicio militar acuartelado, al establecer la norma legal que autoriza el incremento de dicho beneficio.

La ley habilita a que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Defensa y el ministro de Economía y Finanzas, apruebe una nueva escala de asignación económica mensual por grado, aplicable al personal de la citada entidad.

Asimismo, la propuesta normativa dispone la implementación de un incremento equivalente a un 50% de la asignación económica vigente, a partir de junio de 2026.

Desde la perspectiva presupuestal, la iniciativa no vulnera el artículo 79 de la Constitución, al ser una propuesta de quien maneja los recursos del Estado, es decir, el Poder Ejecutivo quien debe garantizar la incorporación progresiva de los recursos necesarios en el marco de la programación presupuestal multianual del sector público.

LEA TAMBIÉN: Gabinete Arroyo se presentará el jueves 16 de abril a pedir el voto de confianza

La propuesta normativa dispone la implementación de un incremento equivalente a un 50% de la asignación económica vigente, a partir de junio de 2026. (Foto: Andina)

Ley del Veterano de Guerra

El grupo de trabajo, presidido por la congresista Karol Paredes Fonseca (bancada de Avanza País), también aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 05099 y 05624, que modifica la Ley 30826, Ley del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, a fin de reconocer nuevos beneficios. Uno de ello es contar con un descuento de un 25% en el pago de pensiones de estudio de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, así como para sus hijos.

Para tal efecto, el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, según corresponda, suscriben los convenios que resulten necesarios para el otorgamiento de este beneficio.

Ambos dictámenes deberán ser debatidos y aprobados en el Pleno para que pueda entrar en vigencia.

Archivo

En otro momento, por unanimidad, se aprobó archivar el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 11257, que dispone la reubicación de las instalaciones militares del Fuerte Militar soldado Alfredo Vargas Guerra, ubicado en el radio urbano de la ciudad de Iquitos de la provincia de Maynas del departamento de Loreto.