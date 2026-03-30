La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen del Proyecto de Ley N.° 13682/2025-CR, que busca fortalecer el marco legal de la estrategia Procompite y permitir la culminación de obras paralizadas por problemas administrativos y presupuestales .

El grupo de trabajo, presidido por el congresista Raúl Huamán, aprobó la iniciativa con 12 votos a favor. La propuesta permitirá que los gobiernos regionales y locales utilicen saldos presupuestales para finalizar proyectos inconclusos, con el objetivo de resguardar la inversión pública ya ejecutada y brindar mayor seguridad jurídica en el uso de los recursos.

El proyecto, presentado por el legislador Eduardo Castillo Rivas, apunta a “mejorar la eficiencia, transparencia y focalización del gasto público, además de promover una mejor articulación entre los distintos niveles de gobierno, sin generar gastos adicionales al erario nacional”.

Durante la sesión, la comisión también aprobó por unanimidad el archivo del dictamen del Proyecto de Ley N.° 12101/2025-CR, que planteaba la formalización ambiental del sector manufacturero y del comercio interno mediante un régimen excepcional de adecuación ambiental.

En otro momento, el congresista José Bernardo Pazo Nunura sustentó el Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, orientado a fortalecer el proceso de formalización de embarcaciones pesqueras artesanales en el marco del Decreto Legislativo 1392, con el fin de permitir que las embarcaciones inscritas continúen su proceso de formalización en beneficio de sus propietarios o poseedores.

Asimismo, la congresista Noelia Herrera Medina solicitó priorizar en la agenda el Proyecto de Ley 3032, debido a su impacto en las asociaciones de pescadores del país, especialmente en lo relacionado con los derechos laborales de trabajadores que no estarían accediendo a los beneficios correspondientes tras años de servicio.

El congresista Raúl Huamán, presidente de la Comisión de Producción del Congreso, durante la sesión donde se aprobó el dictamen para culminar obras paralizadas con saldos presupuestales. Foto: Congreso.

Preocupación por pescadores artesanales

Al inicio de la sesión, la congresista Cruz Zeta Chunga expresó su preocupación por la situación que enfrentan los pescadores artesanales, especialmente los dedicados a la extracción de pota o calamar gigante, actividad clave para la economía del norte del país.

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La legisladora advirtió que el aumento del precio del combustible, que habría pasado de aproximadamente S/ 14 a S/ 25.50 por galón, está afectando los costos operativos de más de 3,000 embarcaciones en regiones como Piura y Lambayeque, así como en zonas como la isla de Lobos y Sechura.

Indicó que, mientras los costos continúan en alza, el precio de la pota se mantiene estancado, lo que reduce la rentabilidad de la actividad pesquera artesanal, por lo que pidió que las medidas anunciadas por el Gobierno en materia de combustible lleguen efectivamente a los pescadores.