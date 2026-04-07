A poco de que el Poder Judicial emita el adelanto del fallo en la querella por difamación presentada por Delia Espinoza contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, un grupo de expresidentes del Legislativo manifestó su respaldo al parlamentario y advirtió sobre los riesgos de limitar la libertad de expresión en el debate público.

El proceso judicial se remonta a noviembre de 2025, cuando la entonces decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) denunció a Rospigliosi por difamación agravada, tras una publicación en la red social X en la que el legislador la calificó como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”. En otras intervenciones, el congresista también utilizó términos como “desquiciada” y “prodelincuente” para referirse a la exfiscal de la Nación.

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La demanda fue admitida por el Poder Judicial en enero de este año, y el adelanto de la sentencia ha sido programado para este martes 7 de abril a las 3:00 p.m.

En este contexto, seis expresidentes del Congreso del actual periodo —Maricarmen Alva, Lady Camones, José Williams, Alejandro Soto, Eduardo Salhuana y José Jerí— difundieron un pronunciamiento conjunto en el que expresan su preocupación ante lo que consideran un intento de sancionar penalmente opiniones emitidas desde el Parlamento.

Pronunciamiento de los ex presidentes del Congreso de la República. Foto: X.

“Los expresidentes del Congreso firmantes expresamos nuestra preocupación ante cualquier intento de criminalizar las opiniones formuladas por quien actualmente ejerce la más alta autoridad del Legislativo” , señala el comunicado.

Los firmantes subrayaron que el Congreso constituye un espacio de deliberación política que, por su naturaleza, requiere garantías amplias para el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público y figuras públicas.

Asimismo, si bien indicaron respetar la autonomía del Poder Judicial, exhortaron a que la decisión se adopte bajo criterios de proporcionalidad y mínima intervención, de modo que se preserve el equilibrio entre el derecho al honor y el debate democrático.

“El Parlamento es, por esencia, un espacio de deliberación donde sus miembros deben gozar de plenas libertades. Bajo ese concepto, la jurisprudencia ha establecido que en asuntos de interés público y respecto de figuras públicas, la libertad de expresión goza de una protección reforzada” , precisaron.

En la misma línea, Maricarmen Alva sostuvo, a través de su cuenta en X, que la defensa de la libertad de expresión es fundamental para la democracia, y remarcó que el Congreso “debe seguir siendo un espacio de deliberación libre, con respeto y equilibrio”.