El Poder Judicial dará a conocer el próximo martes 7 de abril el adelanto de fallo en el proceso por difamación seguido contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, a raíz de la querella presentada por la exfiscal de la Nación y decana electa del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza.

La lectura del sentido de la sentencia fue programada para las 3:00 p.m., según informó la jueza suprema Norma Carbajal durante la última audiencia del juicio oral, que se inició el pasado 3 de marzo. “Ha quedado cerrado el debate”, señaló la magistrada al fijar la fecha para el pronunciamiento judicial.

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En este caso, la defensa de Espinoza solicita que se imponga a Rospigliosi una pena de 2 años y 4 meses de prisión, además del pago de un millón de soles por concepto de reparación civil.

La querella se sustenta en una serie de declaraciones atribuidas al legislador de Fuerza Popular, en las que calificó a Espinoza como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”, además de emplear otros términos descalificativos.

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Por su parte, la defensa de Fernando Rospigliosi ha rechazado las imputaciones y ha solicitado su absolución, argumentando que no se configura el delito de difamación.

El adelanto de fallo que se emitirá el 7 de abril permitirá conocer el sentido de la decisión judicial, mientras que la lectura íntegra de la sentencia se realizará en una fecha posterior.