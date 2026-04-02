Fernando Rospigliosi. Foto: Congreso
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conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El titular del Parlamento indicó que si el proyecto es aprobado, este deberá ser incorporado al Código Penal. Por ello,

“Va a tener que demostrar si es que hubo realmente el delito de lesa humanidad. Eso ha sido utilizado simplemente como un pretexto por jueces politizados y prevaricadores para perseguir injustamente a militares y policías que derrotaron al terrorismo en la década del 80 y del 90”, declaró en conferencia de prensa.

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Este proyecto de ley incorporó un nuevo título sobre delitos de lesa humanidad, donde se señaló que

Agregó que “para la aplicación de ello, se entiende por ataque generalizado a aquella línea de conducta de comisión múltiple, masiva, frecuente y a mayor escala realizada contra un gran número de personas identificadas por temas de origen, de raza, de religión, de cultura o de otro tipo”.

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Asimismo, por “ataque sistemático se refiere a aquella línea de conducta que sea planificada, mediante una logística previa, para promover ese ataque con aplicación metódica en la perpetración del delito, de conformidad con una política de gobierno, plan estratégico, plan táctico, plan de operaciones, orden de operaciones, disposición de comando u otra orden recibida, en el caso del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP)”.

El proyecto, si es aprobado, deberá ser incorporado al Código Penal y los jueces deberán ajustarse a lo que establece el Tratado de Roma. (Foto: Jesús Salcedo/photo.gec)
El proyecto, si es aprobado, deberá ser incorporado al Código Penal y los jueces deberán ajustarse a lo que establece el Tratado de Roma. (Foto: Jesús Salcedo/photo.gec)

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