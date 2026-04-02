El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que, atendiendo una exhortación del Tribunal Constitucional (TC), presentó un proyecto de ley para regular el delito de lesa humanidad en el Código Penal conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El titular del Parlamento indicó que si el proyecto es aprobado, este deberá ser incorporado al Código Penal. Por ello, los jueces deberán ajustarse a lo que establece el Tratado de Roma y demostrar realmente la existencia del delito de lesa humanidad.

“Va a tener que demostrar si es que hubo realmente el delito de lesa humanidad. Eso ha sido utilizado simplemente como un pretexto por jueces politizados y prevaricadores para perseguir injustamente a militares y policías que derrotaron al terrorismo en la década del 80 y del 90”, declaró en conferencia de prensa.

Este proyecto de ley incorporó un nuevo título sobre delitos de lesa humanidad, donde se señaló que toda persona que cometa estos delitos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil, con dolo y conocimiento del ataque, será sancionada con una pena de entre 15 y 30 años de prisión.

Agregó que “para la aplicación de ello, se entiende por ataque generalizado a aquella línea de conducta de comisión múltiple, masiva, frecuente y a mayor escala realizada contra un gran número de personas identificadas por temas de origen, de raza, de religión, de cultura o de otro tipo”.

LEA TAMBIÉN: TC mantiene vigente la ley sobre delitos de lesa humanidad

Asimismo, por “ataque sistemático se refiere a aquella línea de conducta que sea planificada, mediante una logística previa, para promover ese ataque con aplicación metódica en la perpetración del delito, de conformidad con una política de gobierno, plan estratégico, plan táctico, plan de operaciones, orden de operaciones, disposición de comando u otra orden recibida, en el caso del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP)”.