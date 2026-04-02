El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, declaró sobre a la situación de inseguridad ciudadana que se vive en el país, tras el ataque a un bus en Puente Piedra.

Consultado sobre qué medidas tomará el Congreso y cómo debería actuar el Ejecutivo, Rospigliosi sostuvo que existe desorganización en el gobierno y atribuyó parte del problema a la inestabilidad política.

Indicó, además, que los constantes cambios en el Poder Ejecutivo y en el Gabinete Ministerial afectan las acciones contra la delincuencia.

“Hace poco me reuní con el ministro del interior del gabinete Miralles. Conversábamos sobre algunas cosas. Al poco tiempo cambiaron al gabinete Y ahora tenemos otro ministro del interior y otro gabinete”, añadió,

Asimismo, enfatizó que el Perú requiere estabilidad para poder enfrentar, de manera eficaz, lo que definió como una “batalla” o “guerra” contra la delincuencia

Finalmente, señaló que el gabinete ministerial se presentará ante el Congreso luego de las Elecciones 2026, donde se conocerán las propuestas del Ejecutivo.

Durante la la mañana del 1 de abril, delincuentes armados dispararon contra un bus de la empresa Virgen de la Puerta S.A. (Vipusa) cerca del mercado Tres Regiones, en la Panamericana Norte. Producto de este ataque una mujer, de aproximadamente 50 años, falleció tras ser alcanzada por una bala perdida.