Fernando Rospigliosi responsabilizan que cambios en el Ejecutivo afectan lucha contra el crimen. Foto: GEC / Mario Zapata
Fernando Rospigliosi responsabilizan que cambios en el Ejecutivo afectan lucha contra el crimen. Foto: GEC / Mario Zapata
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Redacción Gestión
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, tras el ataque a un bus en Puente Piedra.

Consultado sobre qué medidas tomará el Congreso y cómo debería actuar el Ejecutivo,

Indicó, además, que

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“Hace poco me reuní con el ministro del interior del gabinete Miralles. Conversábamos sobre algunas cosas. Al poco tiempo cambiaron al gabinete Y ahora tenemos otro ministro del interior y otro gabinete”, añadió,

Asimismo, enfatizó que

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Finalmente, señaló que

Durante la la mañana del 1 de abril, delincuentes armados dispararon contra un bus de la empresa Virgen de la Puerta S.A. (Vipusa) cerca del mercado Tres Regiones, en la Panamericana Norte. Producto de este ataque una mujer, de aproximadamente 50 años, falleció tras ser alcanzada por una bala perdida.

El titular encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. (Foto: Congreso)
El titular encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. (Foto: Congreso)

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