El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) reveló que los dirigentes sociales del distrito de Chota, en la región Cajamarca, solicitaron se evalúe en el Parlamento Nacional, la incorporación de las rondas urbanas dentro de los alcances de la ley Nº 27908, “Ley de Rondas Campesinas” con la finalidad de reforzar la lucha contra la criminalidad, en las ciudades de todo el país.

“Los propios dirigentes de las rondas campesinas consideran que es necesario y urgente que las ciudades también requieran de una respuesta organizada y articulada frente a la delincuencia que actúa en cualquier lugar de nuestro territorio nacional. Es muy importante este tema, porque de por medio está la vida de los ciudadanos de bien”, sostuvo el parlamentario.

En la actualidad, continuó el legislador representante de Amazonas, la ley de rondas campesinas, únicamente reconoce a las rondas campesinas, por lo que su ámbito de acción se limita solo a las zonas rurales “y eso hay que corregirlo”.

“Durante mi visita a este distrito, sostuve un importante encuentro con los dirigentes de las rondas campesinas, quienes manifestaron su preocupación ante el incremento de la inseguridad, especialmente en las zonas urbanas, y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección comunitaria”, sostuvo.

“Como congresista, escuché atentamente este pedido ciudadano y reafirmé mi compromiso de seguir dialogando con nuestras organizaciones sociales, canalizando sus propuestas dentro del marco constitucional y legal correspondiente. Seguimos trabajando por la seguridad, el orden y la participación organizada de nuestras comunidades”, concluyó el también presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.