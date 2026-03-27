Durante estas dos semanas, los electores recibirán información sobre los candidatos a través de tres fuentes: las redes sociales, los debates, y las encuestas. Hasta la semana pasada, las redes sociales tuvieron una fuerte influencia en los electores. Varios candidatos salieron del rubro “otros” en las encuestas gracias al impulso que les daban los “tiktokers” o generadores de contenido, aunque detrás de esos candidatos no hubiera una base sólida. Ahí están los nombres de Carlos Espá, Wolfgang Grozzo, César Acuña y, quizás, Jorge Nieto, aunque su caso aún está en pleno desarrollo.

Lo curioso es que esas mismas redes que los catapultaban luego se encargaban de exponerlos públicamente cuando las debilidades o los “secretos” de esos candidatos eran puestos al descubierto por los medios de comunicación tradicionales, a partir de lo cual caían en las encuestas o regresaban al hoyo común de estas, que es el rubro “otros”.

Han sido justamente las actitudes y las fugaces discusiones las que han permitido esta semana a los electores conocer a algunos candidatos que no conocían ni en pintura". (Foto: JNE)

Esa innegable influencia de las redes produjo, en las últimas semanas, una movilidad política en las encuestas, que, semana a semana, veía ingresar y salir del pelotón intermedio a diferentes aspirantes a la Presidencia.

Sin embargo, a la luz de la evidencia y de los cuadros, se puede señalar que esa influencia (fuerte en su impacto, pero débil en su consistencia) tuvo mucho de urbano y de capitalino (y nos referimos también a las capitales de algunas regiones). La prueba de ello ha sido el avance de Roberto Sánchez, que no ha sido impulsado por las redes sociales, sino por la movilización política “tradicional”, esa que siempre se ha hecho en las regiones y que fue la que permitió el avance de muchos candidatos renuentes o con poco acceso a los medios de comunicación en el pasado.

Desde el pasado lunes, los debates se convierten en otra fuente de influencia y de información. Pero no de información sobre contenidos importantes o planes de gobierno, porque de eso ha habido muy poco, sino de información sobre perfiles, gestos, actitudes, acusaciones, pasado, y comportamiento de los candidatos.

El formato que el JNE ha diseñado para estos debates hace que no tengan nada de debate. Es una rara mezcla de brevísimas exposiciones, entrevistas al vuelo, discusiones y broncas exprés y algo de concursos reality, como eso de levantar la mano para responder, y donde a la mayoría la obligan a responder porque muy pocos quieren levantar la mano.

Pero, a pesar de ese mal diseño, han sido justamente las actitudes y las fugaces discusiones las que han permitido esta semana a los electores conocer a algunos candidatos que no conocían ni en pintura, ver los gestos de los aspirantes, saber algo del pasado y el presente de los candidatos confrontados y puestos contra la pared, darse cuenta de las reacciones de otros y ratificar o corregir lo que pensaban sobre todos o sobre algunos.

Es así que el primer día el “debate” levantó un poco a Marisol Pérez Tello, le dio una mano a Rafael López Aliaga, renovó la vigencia a Fernando Olivera, permitió tratar de revivir a Wolfgang Grozzo, desapareció a José Williams y enterró a César Acuña. La segunda jornada casi fue para el olvido, aunque hizo que algunos pusieran de relieve a Carlos Espá y a algunos otros que no eran ni siquiera conocidos. Hasta que llegó el tercer día, en el que Keiko Fujimori decepcionó a muchos, levantó a Mesías Guevara, le dio un aire a Enrique Valderrama, confrontó a Jorge Nieto y sepultó a otros.

Los debates no van a definir el voto, porque todavía faltan dos semanas hasta las elecciones y en el Perú una candidatura se puede caer en una hora, pero van a influir en la medida en que se trata de una impresión directa y es sabido que las primeras impresiones o las percepciones que se adquieren directamente son siempre importantes.

Las encuestas que se han publicado esta semana no han podido incluir el impacto de los debates porque el trabajo de campo se realizó antes de estos, por lo que recién en las siguientes encuestas veremos qué influencia tuvieron en el electorado. Sin embargo, esta vez han sido los debates los que han alimentado a las redes sociales con comentarios de todo tipo, aunque las tendencias sobre los que han ganado y los que han perdido tienen mucho en común.

Pero luego del debate de la próxima semana la mayor influencia provendrá de las encuestas. Estas tendrán plena vigencia en la medida en que la muestra crecerá seguro, y ya no serán con tarjeta sino con simulacros y con cédulas y ánforas. Obviamente habrá encuestas y “flash” para todos los gustos en las redes sociales, que serán pródigas en informar y desinformar.

En ese recorrido, seguirán subiendo y bajando algunos candidatos y las redes serán las únicas que hasta el momento de emitir los votos nos seguirán “acompañando” e “informando”. Ojalá que sea después que ya todos nos hayamos formado nuestra propia impresión y juicio.

Enrique Castillo es periodista.