Rospigliosi Capurro reiteró que el Congreso no influyó en la destitución de Denisse Miralles en la PCM. Foto: Congreso
Rospigliosi Capurro reiteró que el Congreso no influyó en la destitución de Denisse Miralles en la PCM. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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Este miércoles 18 de marzo el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, sostuvo una reunión con el nuevo premier Luis Arroyo Sánchez, en la que abordaron temas “de interés común”. Sin embargo,

“No hemos quedado todavía en qué día se presentará . Será próximamente. Ha quedado para posteriores coordinaciones porque, como es evidente, el nuevo gabinete se acaba de instalar. No hay condiciones para fijar fecha definitiva”, dijo a la prensa.

Rospigliosi Capurro detalló que conversó con le garantizó que emprenderá acciones en coordinación con la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y los nuevos ministros del Interior y de Defensa, respectivamente.

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Sobre la salida de Denisse Miralles —dada ad portas de la fecha pautada para el voto de confianza— indicó que “no puede pronunciarse sobre los motivos del presidente José María Balcázar para este cambio”.

Resaltó que “no es el Congreso quien ha influido en el cambio de la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Miralles”. “Quien lo ha cambiado ha sido el propio presidente Balcázar”.

El nuevo gabinete ministerial encabezado por Luis Arroyo Sánchez. Foto: PCM
El nuevo gabinete ministerial encabezado por Luis Arroyo Sánchez. Foto: PCM

Horas antes, el presidente interino José Balcázar dijo a RPP que la

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“Yo puedo cambiar a cualquier ministro. El tema puntual es que tenemos que darle más fuerza al problema de la inseguridad ciudadana”, mencionó el mandatario.

El dato:

- Según Fernando Rospigliosi, sigue vigente para mañana en el Pleno la interpelación al ministro de Transporte, Aldo Prieto.

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