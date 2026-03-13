El Pleno del Congreso aprobó esl jueves 12 de marzo el dictamen que reconoce una asignación especial para el personal administrativo del sector educación sujeto al régimen del Decreto Legislativo 276.
La norma fue aprobada, en segunda votación, con 77 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
Según el proyecto aprobado, el cálculo de la bonificación será equivalente al 30% de la remuneración total para el grupo ocupacional auxiliar técnico y el 35% de la remuneración total para el grupo ocupacional profesional.
LEA TAMBIÉN: Clases en colegios públicos inicia la siguiente semana: Minedu detalla avances y demandas
Para recibir el pago, se exige ser personal de carrera bajo la Ley de Bases de la Carrera Administrativa (D. Leg. 276) y mantener un vínculo laboral vigente desde la entrada en vigor de la Resolución Ministerial 1445-90-ED.
Cabe precisar que en noviembre de 2024, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte ya había aprobado esta iniciativa.
LEA TAMBIÉN: Crisis del gas y educación virtual: cuando el Estado traslada su problema a los colegios
Precisamente esta aprobación se realizó durante una sesión descentralizada de la Comisión de Educación en el auditorio de la Universidad Politécnica Amazónica de Amazonas.