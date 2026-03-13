El Pleno del Congreso aprobó esl jueves 12 de marzo el dictamen que reconoce una asignación especial para el personal administrativo del sector educación sujeto al régimen del Decreto Legislativo 276.

La norma fue aprobada, en segunda votación, con 77 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Según el proyecto aprobado, el cálculo de la bonificación será equivalente al 30% de la remuneración total para el grupo ocupacional auxiliar técnico y el 35% de la remuneración total para el grupo ocupacional profesional.

Para recibir el pago, se exige ser personal de carrera bajo la Ley de Bases de la Carrera Administrativa (D. Leg. 276) y mantener un vínculo laboral vigente desde la entrada en vigor de la Resolución Ministerial 1445-90-ED.

Cabe precisar que en noviembre de 2024, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte ya había aprobado esta iniciativa.

Precisamente esta aprobación se realizó durante una sesión descentralizada de la Comisión de Educación en el auditorio de la Universidad Politécnica Amazónica de Amazonas.