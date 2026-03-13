Aprueban ley que otorga bonificación para el personal administrativo de educación del régimen 276. FOTO: DANTE PIAGGIO / EL COMERCIO
Redacción Gestión
sujeto al régimen del Decreto Legislativo 276.

La norma fue aprobada, en segunda votación, con 77 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Según el proyecto aprobado,

Para recibir el pago, se exige ser personal de carrera bajo la Ley de Bases de la Carrera Administrativa (D. Leg. 276) y mantener un vínculo laboral vigente desde la entrada en vigor de la Resolución Ministerial 1445-90-ED.

Cabe precisar que en noviembre de 2024,

Precisamente esta aprobación se realizó durante una sesión descentralizada de la Comisión de Educación en el auditorio de la Universidad Politécnica Amazónica de Amazonas.

La norma fue aprobada con 76 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Foto: Congreso
La norma fue aprobada con 76 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Foto: Congreso

