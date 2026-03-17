Luis Arroyo asumió la presidencia del Consejo de Ministros en un contexto preelectoral y con énfasis en garantizar la estabilidad y una transición ordenada. Foto: PCM.
Luis Arroyo asumió la presidencia del Consejo de Ministros en un contexto preelectoral y con énfasis en garantizar la estabilidad y una transición ordenada. Foto: PCM.
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Redacción Gestión
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El , ofreció sus primeras declaraciones tras jurar en el cargo, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones generales y la necesidad de asegurar la gobernabilidad. En ese sentido, subrayó que su gestión tendrá como prioridad garantizar la estabilidad económica, política y social del país.

“Hoy asumimos la PCM con un profundo sentido de responsabilidad frente al país en un momento que exige serenidad, firmeza y compromiso con el Perú. Es un tiempo decisivo a pocas semanas de las elecciones generales, nuestro deber es garantizar la estabilidad económica, política y social del país, señaló. Añadió que el actual escenario demanda una conducción responsable que permite una transición democrática “ordenada y segura”.

El premier hizo un llamado a la unidad de las fuerzas políticas y destacó que el país requiere consensos en un momento clave. “El Perú necesita estabilidad. Necesita también unidad de sus representantes políticos”, afirmó, al invocar a los distintos actores a actuar pensando en el bienestar ciudadano.

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Sobre la composición del gabinete, indicó que está integrado por profesionales con experiencia y vocación de servicio, quienes comparten una visión centrada en el desarrollo, la equidad y el respeto al Estado de derecho. En esa línea, sostuvo que la nueva etapa estará marcada por un trabajo “firme, articulado y responsable”.

El presidente José María Balcázar tomó juramento a su nuevo premier, Luis Arroyo, y a su nuevo gabinete ministerial. Foto: Presidencia.
El presidente José María Balcázar tomó juramento a su nuevo premier, Luis Arroyo, y a su nuevo gabinete ministerial. Foto: Presidencia.

En cuanto a las prioridades de gestión, el titular de la PCM destacó la necesidad de acelerar la inversión pública, especialmente en las zonas más vulnerables, con el objetivo de atender las principales demandas de la población. Asimismo, anunció que se reforzarán las acciones de prevención y respuesta frente al Fenómeno del Niño.

“La inversión pública debe llegar a donde más se necesita. De la misma manera, reforzaremos la preparación y respuesta frente al Fenómeno del Niño, disponiendo todos los recursos operativos, logísticos y económicos necesarios para proteger a la población y sus medios de vida”, sostuvo.

Otro de los ejes mencionados fue el impulso a proyectos vinculados a la seguridad energética. Dejaremos encaminados proyectos claves para la seguridad energética del país, en línea con el compromiso y liderado por el presidente Balcázar, de asegurar el desarrollo sostenible y la continuidad de nuestras actividades productivas”, manifestó.

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“El Estado debe responder de manera efectiva”, remarcó Arroyo, al asegurar que su gestión estará enfocada en resultados concretos y en dejar encaminadas iniciativas clave antes del cambio de gobierno.

Finalmente, el premier reiteró que el gabinete actuará con responsabilidad y determinación, priorizando una transición ordenada en beneficio de todos los peruanos. “Nuestro compromiso es con el país, con su estabilidad y con su futuro”, puntualizó, al tiempo que pidió el respaldo de la ciudadanía para el desarrollo de su gestión.

Luis Arroyo asumió la presidencia del Consejo de Ministros en un contexto preelectoral y con énfasis en garantizar la estabilidad y una transición ordenada.
Luis Arroyo asumió la presidencia del Consejo de Ministros en un contexto preelectoral y con énfasis en garantizar la estabilidad y una transición ordenada.

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