Congresista Segundo Montalvo solicita que el pleno debata sanción de 60 días propuesta por Ética. (Foto: Andina)
Congresista Segundo Montalvo solicita que el pleno debata sanción de 60 días propuesta por Ética. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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y vote el informe de la Comisión de Ética que propone suspenderlo 60 días.

A través de un oficio enviado al titular del Legislativo, pidió que su caso se incluya en la agenda del pleno programado para el jueves 19 de marzo.

En el documento del Código de Ética Parlamentaria.

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Ante ello, Montalvo aseguró que las acusaciones en su contra “no han podido ser probadas ni técnica ni jurídicamente”, precisando que sus actos se realizaron en el marco de sus funciones de control político y fiscalización.

Según explico, informó al Ministerio Público, además en una sesión de la Comisión de Educación que preside, sobre hechos que presuntamente vinculaban a cuatro congresistas con un caso relacionado con la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho.

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Además, indicó que la información sobre este caso era de conocimiento público a través de diversos medios de comunicación y de una denuncia presentada por un gremio del frente de defensa de Lima.

En su oficio señaló que, de no haber hecho esas acciones, habría incumplido sus obligaciones como congresista fijadas en la Constitución y en el Reglamento del Congreso.

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Asimismo, citó el artículo 407 del Código Penal, que sanciona la omisión de denuncia cuando quien está obligado por su cargo o profesión no informa a la autoridad sobre un presunto delito.

sería un mal precedente y dañaría la imagen institucional del Parlamento.

Segundo Montalvo pide al Congreso debatir informe que propone suspenderlo por 60 días (Foto: Congreso)
Segundo Montalvo pide al Congreso debatir informe que propone suspenderlo por 60 días (Foto: Congreso)

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