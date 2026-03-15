Delia Espinoza. (Foto: GEC)
Delia Espinoza. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, fue electa el sábado en segunda vuelta como la nueva Decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), para el período 2026-2028.

La jornada electoral se desarrolló el sábado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se contabilizaron las actas de sufragio correspondientes.El Comité Electoral de dicha orden profesional dio a conocer, detalló qué Espinoza obtuvo 29,371 votos, mientras que su contendor, Humberto Abanto Verástegui, alcanzó 16,591 votos.También informó que en esta segunda jornada electoral para la renovación de los órganos de gobierno y control de dicha orden profesional, se registraron 303 votos en blanco y 2,636 votos nulos.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso rechaza inhabilitar a Delia Espinoza para ejercer cargos públicos
JNJ abre investigación preliminar a Delia Espinoza por presunto uso indebido de bienes públicos
PJ admite querella de Delia Espinoza contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.