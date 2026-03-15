La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, fue electa el sábado en segunda vuelta como la nueva Decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), para el período 2026-2028.
La jornada electoral se desarrolló el sábado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se contabilizaron las actas de sufragio correspondientes.El Comité Electoral de dicha orden profesional dio a conocer, detalló qué Espinoza obtuvo 29,371 votos, mientras que su contendor, Humberto Abanto Verástegui, alcanzó 16,591 votos.También informó que en esta segunda jornada electoral para la renovación de los órganos de gobierno y control de dicha orden profesional, se registraron 303 votos en blanco y 2,636 votos nulos.