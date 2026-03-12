Congreso rechaza inhabilitar a Delia Espinoza para ejercer cargos públicos. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
, por la presunta infracción de los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución.

Con 47 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones , .

Durante la sesión del Parlamento del 12 de marzo, se vio el informe final relacionado con las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618, presentadas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto contra la exfiscal de la Nación.

El documento concluyó que se debe declarar improcedente la solicitud de nulidad del procedimiento planteado por Espinoza.

Cabe recordar que cobrar simultáneamente la pensión por sus años de servicio y su sueldo mensual como legisladores.

El Parlamento no alcanzó los votos para inhabilitar a Espinoza por 10 años de la función pública. Foto: Congreso.
