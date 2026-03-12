El Pleno del Congreso rechazó inhabilitar por 10 años de ejercer cargos públicos a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, por la presunta infracción de los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución.

Con 47 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones , el Parlamento no llegó a los votos necesarios para inhabilitar a Espinoza del ejercicio de la función pública.

Durante la sesión del Parlamento del 12 de marzo, se vio el informe final relacionado con las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618, presentadas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto contra la exfiscal de la Nación.

El documento concluyó que se debe declarar improcedente la solicitud de nulidad del procedimiento planteado por Espinoza.

Cabe recordar que esta denuncia se realizó luego de que Espinoza denunció a 11 congresistas que respaldaron una norma que permite a los parlamentarios que se desempeñaron como militares o policías cobrar simultáneamente la pensión por sus años de servicio y su sueldo mensual como legisladores.