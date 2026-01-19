JNJ cita a Delia Espinoza el 22 de enero por proceso de no reponer a Patricia Benavides. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
JNJ cita a Delia Espinoza el 22 de enero por proceso de no reponer a Patricia Benavides. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
por no acatar la disposición que ordenaba reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema del Ministerio Público en 2025.

y que, si no pudiera intervenir, puede designar a un abogado para ejercer su defensa.

La entidad, a su vez, precisó que la audiencia, programada para las 10:30 am, será transmitida por sus plataformas digitales y quedará grabada en video para adjuntarse al expediente, con el fin de garantizar los principios de transparencia.

Este proceso disciplinario tiene como instructora a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, quien en su informe final propone la destitución de Espinoza por haber cometido “faltas muy graves”.

Según este informe, , además de que habría realizado presuntos actos irregulares para mantenerse como fiscal de la Nación.

También, se le acusa de presuntamente negarse a cumplir sus funciones como fiscal suprema, debido a que no recibió a Benavides cuando esta acudió al Ministerio Público ni convocó de inmediato a la Junta de Fiscales Supremos.

Además, sostuvo que

Asimismo, se le atribuye a Espinoza de presuntamente haber incumplido su deber de defender la legalidad y hacer cumplir la Constitución, así como de “la ausencia de una reacción institucional mínima, orientada a encauzar, ordenar o resolver la situación generada por la presencia de una Fiscal Suprema que acudía a exigir la ejecución de un mandato vigente”.

También, se le imputa la supuesta “generación, tolerancia o no neutralización de conductas colectivas del personal institucional que, por su magnitud, duración y localización estratégica, produjeron un efecto obstructivo concreto, alterando la normal dinámica del Ministerio Público e impidiendo, en los hechos, la ejecución del mandato emitido por la Junta Nacional de Justicia”.

Ante estos cargos, y asegurar que la función fiscal suprema se ejerza con legalidad y responsabilidad.

Sede la Junta Nacional de Justicia. Foto: Andina
Sede la Junta Nacional de Justicia. Foto: Andina

