María Teresa Cabrera juró este martes 6 de enero como nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en una ceremonia que contó con la presencia de altas autoridades del Estado, entre ellas el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez; el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; y la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco.

Cabrera Vega estará al frente del organismo constitucional autónomo hasta el 5 de enero de 2027 y tendrá como vicepresidente al magistrado Víctor Hugo Chanduví Cornejo.

En su primer discurso como titular de la JNJ, la magistrada agradeció la confianza de sus colegas y destacó su experiencia de más de tres décadas en la administración pública. Reconoció, además, el complejo contexto institucional en el que asume funciones.

Altas autoridades del Estado asistieron a juramentación de María Teresa Cabrera, respaldando el inicio de su gestión.

“Agradezco a mis colegas por esta oportunidad de poder seguir aplicando mis conocimientos y experiencia de más de 30 años en la administración pública. Vivimos un contexto complejo debido a la crisis reputacional que afecta a diversas instituciones públicas, entre ellas las vinculadas al sistema de justicia, así como la corrupción y la inseguridad ciudadana”, señaló.

Cabrera también resaltó el trabajo realizado durante la gestión anterior, encabezada por Gino Ríos Patio, aunque reconoció las deficiencias administrativas encontradas al inicio de ese periodo. Según detalló, la JNJ tuvo que regularizar una carga significativa de expedientes pendientes.

Indicó que se hallaron aproximadamente 108 procedimientos disciplinarios, 36 investigaciones preliminares y 226 denuncias con riesgo de caducidad, lo que obligó al pleno a priorizar la reorganización institucional.

Sin mencionarlo de manera directa, la nueva presidenta aludió a los cuestionamientos que marcaron la gestión pasada, como la polémica en torno a la reposición de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la negativa inicial a acatar el fallo judicial que ordenaba la restitución de la fiscal suprema Delia Espinoza.

En ese contexto, Cabrera enfatizó que su conducción se caracterizará por la imparcialidad y el respeto estricto al debido proceso.

“Por mi honor, les aseguro que esta Junta Nacional de Justicia realizará su labor con independencia, imparcialidad y objetividad. Cada caso será analizado aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Aquí no existe ni daremos lugar a ninguna cacería de brujas ”, afirmó.

Las últimas decisiones de la JNJ

En los últimos meses, la Junta Nacional de Justicia ha tenido un rol protagónico en el sistema de justicia. Entre sus acciones más recientes destacan la revisión de procesos disciplinarios contra magistrados supremos, la ejecución de resoluciones vinculadas a la reposición de fiscales de alto nivel como Patricia Benavides y la emisión de pronunciamientos institucionales sobre el respeto a las decisiones firmes que tomó la institución, entre las que figura la suspensión a Delia Espinoza.

Asimismo, la JNJ ha buscado reforzar su rol constitucional como ente encargado de la selección, ratificación y eventual sanción de jueces y fiscales, en un escenario marcado por tensiones políticas y cuestionamientos a la independencia de las instituciones.