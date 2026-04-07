Delia Espinoza advierte sobre posibles riesgos en proyecto de ley del Ministerio Público. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Delia Espinoza advierte sobre posibles riesgos en proyecto de ley del Ministerio Público. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, Tomás Gálvez, ante el Congreso.

En sus primeras actividades como decana, Espinoza señaló que la iniciativa debe analizarse con más detenimiento y advirtió que genera preocupación respecto de la autonomía de los fiscales.

y derechos que los jueces en el sistema de justicia.

LEA TAMBIÉN: Delia Espinoza jura como decana del Colegio de Abogados de Lima

Por ello, precisó que la estructura del Ministerio Público no debería implicar subordinación en la toma de decisiones entre los distintos niveles de fiscales.

“Es preocupante (...) Deberían ser un poquito más cautelosos y prudentes de que esto tenga mayor discusión o debate a nivel de la sociedad jurídica, de más gremios o de más operadores jurídicos que deberían discutirse este proyecto de ley”, señaló Espinoza a los medios de comunicación.

LEA TAMBIÉN: CAL rechaza elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación titular

Espinoza agregó que en

En consecuencia, señaló que trasladar una estructura semejante al Ministerio Público sería “peligroso”.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial levantó el impedimento de salida del país contra Patricia Benavides

Como se recuerda, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, expuso ante el Congreso el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público para actualizar el marco normativo de la institución.

Durante esa exposición, Gálvez indicó que la ley vigente, aprobada como Decreto Legislativo 052 en 1981, ya no responde al contexto legal actual, debido a que el sistema jurídico cambió con una nueva Constitución y nuevos Códigos Penal y Civil, entre otras normas.

LEA TAMBIÉN: Rafael Vela sobre suspensión: “Buscan apartar a los fiscales que enfrentaron el poder”

Sostuvo además que la norma actual, aunque sigue vigente para el Ministerio Público, es obsoleta, por lo que consideró que su reforma es prácticamente indispensable.

La actual decana del Colegio de Abogados de Lima precisó que la estructura del Ministerio Público no debería implicar subordinación en la toma de decisiones entre los distintos niveles de fiscales. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)
La actual decana del Colegio de Abogados de Lima precisó que la estructura del Ministerio Público no debería implicar subordinación en la toma de decisiones entre los distintos niveles de fiscales. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: ¿cuántos peruanos votarán por primera vez y en qué regiones está la mayoría?
José Domingo Pérez asume la defensa de Pedro Castillo: “Lograremos su liberación”
Elecciones Generales 2026: ONPE estima alcanzar el 60% de resultados hacia la medianoche

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.