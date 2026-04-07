La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, se refirió sobre el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público presentado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ante el Congreso.

En sus primeras actividades como decana, Espinoza señaló que la iniciativa debe analizarse con más detenimiento y advirtió que genera preocupación respecto de la autonomía de los fiscales.

Espinoza afirmó que la autonomía e independencia de los fiscales están reconocidas en la Constitución y que ellos gozan de las mismas prerrogativas y derechos que los jueces en el sistema de justicia.

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Por ello, precisó que la estructura del Ministerio Público no debería implicar subordinación en la toma de decisiones entre los distintos niveles de fiscales.

“Es preocupante (...) Deberían ser un poquito más cautelosos y prudentes de que esto tenga mayor discusión o debate a nivel de la sociedad jurídica, de más gremios o de más operadores jurídicos que deberían discutirse este proyecto de ley”, señaló Espinoza a los medios de comunicación.

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Espinoza agregó que en el Poder Judicial no existe un modelo en el que los jueces supremos ordenen las decisiones de jueces de menor jerarquía y calificó como “impensable” que algo así ocurra en ese ámbito.

En consecuencia, señaló que trasladar una estructura semejante al Ministerio Público sería “peligroso”.

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Como se recuerda, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, expuso ante el Congreso el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público para actualizar el marco normativo de la institución.

Durante esa exposición, Gálvez indicó que la ley vigente, aprobada como Decreto Legislativo 052 en 1981, ya no responde al contexto legal actual, debido a que el sistema jurídico cambió con una nueva Constitución y nuevos Códigos Penal y Civil, entre otras normas.

Sostuvo además que la norma actual, aunque sigue vigente para el Ministerio Público, es obsoleta, por lo que consideró que su reforma es prácticamente indispensable.