Patricia Benavides, la controversial fiscal suprema, ya puede salir del país. Investigación seguirá en curso. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión).
Patricia Benavides, la controversial fiscal suprema, ya puede salir del país. Investigación seguirá en curso. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión).
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La orden que impedía a la fiscal suprema , tras caducar el 28 de febrero.

Vale acotar que la medida se impuso en el marco de las acusaciones por presuntamente liderar una organización criminal. De acuerdo con la resolución del Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria, Migraciones ya tiene conocimiento de que

Además, el Código Procesal Penal permite ampliar el impedimento de salida del país, pero solo si el Ministerio Público lo solicita, algo que no ha sucedido.

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“No habiendo requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país, la medida impuesta venció el 28 de febrero de 2026; es el caso que a la fecha dicho plazo ha vencido”, indica el documento recogido por el citado medio.

Benavides Vargas ya puede salir del país. Fiscalía no solicitó prórroga para aplicar medida restrictiva. Foto: Andina
Benavides Vargas ya puede salir del país. Fiscalía no solicitó prórroga para aplicar medida restrictiva. Foto: Andina

Si bien la medida ya no tiene efecto,

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A Benavides Vargas se le imputan hechos como: organización criminal en la cúpula del Ministerio Público; acciones ilícitas vinculadas al presidente interino José María Balcázar; coordinación parlamentaria para elegir al Defensor del Pueblo. También se le imputa inhabilitación de Zoraida Ávalos y remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ),

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