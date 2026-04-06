Delia Espinoza. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
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Redacción Gestión
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Delia Espinoza juró este lunes 6 de abril como nueva decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Espinoza Valenzuela es abogada egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo el grado de doctora en Derecho y Ciencia Política. Cuenta, además, con maestrías en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo y en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres.

A lo largo de su trayectoria, ha desempeñado importantes cargos en el sistema de justicia, destacando como fiscal suprema titular, integrante del Jurado Nacional de Elecciones y representante ante la Academia de la Magistratura.

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La decana electa indicó que se enfocará en afianzar la institucionalidad, la ética profesional y la defensa gremial, y destacó la revisión y eventual derogatoria de normas calificadas como “procrimen”.

Su plan contempla la modernización administrativa, la implementación de programas de capacitación continua y la creación del servicio “Defensor del Abogado” disponible las 24 horas. Además, incluye mejoras en el policlínico institucional y la habilitación de espacios de coworking para los profesionales del derecho, entre otras acciones.

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