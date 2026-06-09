9 de junio del 2011. Hace 15 años

SALVO A LA MINERÍA, OLLANTA HUMALA NO CREARÁ MÁS IMPUESTOS

No se piensa hacer una reforma tributaria. En los primeros seis meses de gobierno se subirá salario mínimo de S/ 600 a S/ 750. Pensión 65 empezará de forma gradual y de manera focalizada. El presidente electo, Ollanta Humala, dijo que defenderá la economía de mercado y se comprometió a no realizar estatizaciones. Para Javier Iguíñiz, miembro del equipo de Gana Perú, se pueden hacer “muchas cosas” dentro de la actual Constitución.

9 de junio del 2011. Hace 15 años. Cálidda pedirá a nuevo gobierno subsidiar las conexiones de gas.

9 de junio del 2016. Hace 10 años

CONGRESO BUSCA FACILITAR TRASLADO DE ONP A LAS AFP

Comisión de Economía aprobó ampliar el derecho de recibir bono de reconocimiento a los afiliados de ONP que se pasen a AFP. El bono considera los aportes al Sistema Nacional de Pensiones. Hasta el momento, solo el Estado emitió dichos bonos hasta el 2001. Ahora se pretende que se otorguen para todos los años posteriores, sin esperar el momento de jubilación como ocurre hoy.

9 de junio del 2021. Hace 5 años

POR AHORA SE FRENA ALZA DEL DÓLAR Y BOLSA DESACELERA SU CAÍDA

Tipo de cambio llegó a S/ 3.988, pero cerró en S/ 3.925, tras intervención del Banco Central. Moody’s y Standard & Poor’s esperarán acciones del nuevo Gobierno para evaluar calificación del Perú. Bolsa de Valores de Lima bajó 0.55%, dejando atrás la caída de 7.75% del lunes.