El Pleno del JNE sesionó por más de 10 horas y continuará este jueves con sus evaluaciones sobre el proceso electoral. Foto: Andina.
El Pleno del JNE sesionó por más de 10 horas y continuará este jueves con sus evaluaciones sobre el proceso electoral. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Pleno del culminó la noche de este miércoles una extensa sesión iniciada a las 10:00 a.m. y acordó retomarla este jueves, en un contexto marcado por cuestionamientos al proceso electoral del pasado 12 de abril.

La reunión, que se prolongó por más de diez horas, fue convocada desde temprano para abordar diversos temas en agenda, entre ellos aspectos operativos como la entrega de actas pendientes. No obstante, hasta el cierre de esta edición, no se ha precisado oficialmente si durante la sesión se evaluaron pedidos específicos de nulidad electoral.

LEA TAMBIÉN: JNE advierte retrasos por falta de actas observadas y exige a la ONPE envío a los JEE

Según fuentes vinculadas al proceso, el Pleno no adoptó aún una decisión definitiva y continuará deliberando mañana, cuando se espera que se conozcan eventuales conclusiones o medidas.

En paralelo, el , afirmó ante el Congreso que el organismo actuará con firmeza frente a los cuestionamientos al proceso.

La sesión tuvo carácter ampliado y contó con la participación de los cinco miembros del Pleno. Además, se invitó al jefe de la , Bernardo Pachas, quien asistió para informar sobre la situación operativa del proceso electoral.

La sesión ampliada del JNE se realizó con la participación de sus cinco miembros y la presencia del jefe de la ONPE como invitado. Foto: Andina.
La sesión ampliada del JNE se realizó con la participación de sus cinco miembros y la presencia del jefe de la ONPE como invitado. Foto: Andina.

Contexto de cuestionamientos

El desarrollo de la sesión ocurre en medio de diversos pedidos presentados por organizaciones políticas ante jurados electorales especiales, en los que se solicita la fuera del plazo legal el 12 de abril.

Estas solicitudes se sustentan en el presunto incumplimiento de los horarios establecidos para la instalación de mesas y plantean, además, que la ONPE remita información detallada sobre los casos observados. Sin embargo, no existe confirmación de que estos recursos hayan sido materia de análisis en la sesión del Pleno realizada este miércoles.

Durante el día también circularon versiones sobre la posibilidad de evaluar medidas de mayor alcance, como eventuales elecciones complementarias en determinadas jurisdicciones. No obstante, el JNE no ha confirmado oficialmente estos escenarios.

LEA TAMBIÉN: Presentan proyecto de ley que propone reorganizar la ONPE: Los detalles

El retraso en la instalación de material electoral el día de los comicios, que impactó en el inicio del sufragio en varias mesas, es uno de los factores que ha generado cuestionamientos al proceso.

El Pleno del JNE continuará este jueves con la sesión, en la que se espera que se definan los temas en evaluación y, de ser el caso, las decisiones que adoptará el organismo electoral.

TE PUEDE INTERESAR

Transparencia exhortó al JNE y ONPE respetar el cronograma programado para la segunda vuelta
JNE advierte retrasos por falta de actas observadas y exige a la ONPE envío a los JEE
JNE: “ONPE todavía tiene pendiente procesar poco más de 6,000 actas electorales”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.