El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) culminó la noche de este miércoles una extensa sesión iniciada a las 10:00 a.m. y acordó retomarla este jueves, en un contexto marcado por cuestionamientos al proceso electoral del pasado 12 de abril.

La reunión, que se prolongó por más de diez horas, fue convocada desde temprano para abordar diversos temas en agenda, entre ellos aspectos operativos como la entrega de actas pendientes. No obstante, hasta el cierre de esta edición, no se ha precisado oficialmente si durante la sesión se evaluaron pedidos específicos de nulidad electoral.

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Según fuentes vinculadas al proceso, el Pleno no adoptó aún una decisión definitiva y continuará deliberando mañana, cuando se espera que se conozcan eventuales conclusiones o medidas.

En paralelo, el presidente del JNE, Roberto Burneo, afirmó ante el Congreso que el organismo actuará con firmeza frente a los cuestionamientos al proceso.

La sesión tuvo carácter ampliado y contó con la participación de los cinco miembros del Pleno. Además, se invitó al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, quien asistió para informar sobre la situación operativa del proceso electoral.

La sesión ampliada del JNE se realizó con la participación de sus cinco miembros y la presencia del jefe de la ONPE como invitado. Foto: Andina.

Contexto de cuestionamientos

El desarrollo de la sesión ocurre en medio de diversos pedidos presentados por organizaciones políticas ante jurados electorales especiales, en los que se solicita la nulidad de mesas de sufragio instaladas fuera del plazo legal el 12 de abril.

Estas solicitudes se sustentan en el presunto incumplimiento de los horarios establecidos para la instalación de mesas y plantean, además, que la ONPE remita información detallada sobre los casos observados. Sin embargo, no existe confirmación de que estos recursos hayan sido materia de análisis en la sesión del Pleno realizada este miércoles.

Durante el día también circularon versiones sobre la posibilidad de evaluar medidas de mayor alcance, como eventuales elecciones complementarias en determinadas jurisdicciones. No obstante, el JNE no ha confirmado oficialmente estos escenarios.

El retraso en la instalación de material electoral el día de los comicios, que impactó en el inicio del sufragio en varias mesas, es uno de los factores que ha generado cuestionamientos al proceso.

El Pleno del JNE continuará este jueves con la sesión, en la que se espera que se definan los temas en evaluación y, de ser el caso, las decisiones que adoptará el organismo electoral.