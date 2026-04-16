Roberto Sánchez postula como vicepresidentas a Analí Márquez Huanca y Brígida Curo Bustincio. Además, se ha mostrado con Antauro Humala. | Andina
Roberto Sánchez postula como vicepresidentas a Analí Márquez Huanca y Brígida Curo Bustincio. Además, se ha mostrado con Antauro Humala. | Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Roberto Sánchez, postulante por Juntos por el Perú (JP), suma 1′878,896 votos a nivel nacional hasta las 5:00 a.m. del jueves 16 de abril y se mantiene peleando con Rafael López Aliaga (Renovación Popular), en un margen de menos de 10,200, por un pase a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Allí espera Keiko Fujimori (Fuerza Popular) para el balotaje final, programado para este domingo 7 de junio, en menos de ocho semanas.

TE PUEDE INTERESAR

¿Exoneraciones tributarias con “horas contadas”? Esto proponen los candidatos a segunda vuelta
Rafael López Aliaga: cuáles son las propuestas económicas del candidato
Fujimori “sólida” en segunda vuelta: esto propone en gasto público, Petroperú, mypes y minería
Plantas procesadoras de oro: ¿hay propuestas contra “eje” de minería ilegal?
Minería ilegal en Perú: 8 candidatos buscan ajustes normativos que permitirían su avance, ¿quiénes?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.