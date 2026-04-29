Economía peruana crecería 3.2% este año, según el MEF. (Fuente: Andina)
Economía peruana crecería 3.2% este año, según el MEF. (Fuente: Andina)
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Whitney Miñán
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Perú mantuvo su proyección de crecimiento económico en 3.2% para este año, según su reciente Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, se mostró más optimista sobre el desempeño de la inversión privada, motor clave para este país.

“Se mantiene la proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en 3.2% para 2026, en línea con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), impulsada por el dinamismo de la demanda interna, en particular por la inversión privada, que crecería 5.5%, acumulando tres años consecutivos de expansión, asociada a una mayor inversión minera, que superaría los US$ 6.8 mil millones, y al avance de la inversión no minera en infraestructura, hidrocarburos, residencial, telecomunicaciones y energías renovables”, explicó.

***Nota en desarrollo

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