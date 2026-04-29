En tiempos de campaña electoral, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha sido asunto de discusión de parte de diversos partidos políticos.

Las diversas agrupaciones se han referido a la continuidad de Julio Velarde al frente del banco, pero también sobre el potencial uso de las reservas internacionales que administra para acortar las brechas del país.

Ante ello, Paul Castillo, gerente general del BCRP, se pronunció recientemente durante la conferencia del Consejo Fiscal (CF) “Finanzas Públicas y Retos Macrofiscales en el Perú”.

Por esto se “apunta” al BCRP

Castillo señaló que existe una motivación particular por buscar involucrar al BCRP en la resolución de los problemas económicos del país, ante la ineficacia de otras instituciones y sus políticas para atender estas carencias.

“Si las economías no crecen, la presión sobre los gobiernos y política fiscal será creciente. Sin espacio fiscal, el siguiente lugar a mirar son los bancos centrales, no es un tema del Perú, ni de la región, es global”, aseguró durante su participación en el evento del CF.

Castillo recordó, en esa línea, las marcadas presiones del presidente Donald Trump en Estados Unidos para que la Reserva Federal baje las tasas de interés.

Asimismo, el gerente del BCRP mencionó que, a diferencia del Perú, otros países de la región no han logrado volver a sus metas de inflación, lo que remarca también la necesidad de que la política fiscal y monetaria estén “armonizadas”.

“Si una [de esas políticas] se desvía de su camino, será más difícil para la otra. Eso pasa en Colombia y Brasil”, recalcó. Por ello llamó a analizar cómo fortalecer la institucionalidad del BCRP para hacer frente a esos choques.

En tiempos de campaña electoral, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha sido asunto de discusión de parte de diversos partidos políticos. (Imagen: Andina)

No habrá una mejor oportunidad para Perú

El vocero del BCRP también manifestó que hoy América Latina enfrenta un choque de oferta: la guerra en Medio Oriente, de gran magnitud sin duración cierta.

A pesar de ello, sostuvo que “no todo es malo”, ya que la región ha demostrado antes poder sostenerse otras crisis en las últimas décadas, como la pandemia o la crisis política alargada. Sin embargo, lamentó que ello no ha permitido que Perú y otros países atiendan el verdadero reto: cómo volver a crecer a tasas más altas.

“Todo esto que discutimos es para no caer y defendernos de un choque, pero el reto es cómo crecer más. Ahí hemos perdido la brújula en los últimos 10 años”, lamentó.

En ese sentido, recordó que hoy Perú registra los mejores términos de intercambio desde 1950. “No habrá una oportunidad similar a futuro. Si no aprovechamos este espacio para elevar nuestro crecimiento potencial, la situación a futuro será más complicada”, alertó.