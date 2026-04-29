El miércoles 29 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento ante expectativas de posibles recortes en las tasas de interés en Estados Unidos, lo que reduce el atractivo del billete verde y favorece la entrada de capitales hacia economías emergentes.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.526. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.515 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 4.49% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.500 y se vende a S/ 3.530, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.513 a la compra y S/ 3.519 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El comportamiento del dólar frente a las monedas latinoamericanas muestra un panorama mixto, aunque con una tendencia general favorable para la región durante el mes de abril.

En términos generales, el dólar ha perdido algo de fuerza en las últimas semanas, lo que ha permitido que varias monedas latinoamericanas se aprecien. Esto se explica principalmente por expectativas de posibles recortes en las tasas de interés en Estados Unidos, lo que reduce el atractivo del dólar y favorece la entrada de capitales hacia economías emergentes.