Precio del dólar, tipo de cambio. Foto composición IA. Elaboración Mía Ríos para Gestión
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Redacción Gestión
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El precio del dólar inició este viernes bajando frente al sol en la sesión cambiaria de hoy en un contexto de volatilidad de la moneda en el mercado regional.

La cotización de venta del dólar se sitúa en 3.43 soles en el mercado interbancario (entre bancos), nivel inferior al de la jornada previa de 3.444 soles.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra está en S/ 3.418, mientras que la venta está en S/ 3.444.

En tanto, en las ventanillas virtuales de los principales bancos se cotiza en promedio en S/ 3.41 la compra y S/ 3.44 la venta.

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