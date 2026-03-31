El dólar acumula un alza de 4.10% en el año.
El dólar acumula un alza de 4.10% en el año.
Únete a nuestro canal
Newsletter finanzas
Omar Manrique
mailOmar Manrique

Lo que más temen los mercados es la incertidumbre, y esta gana mayores decibeles a medida que el conflicto en Medio Oriente se propaga y las acciones de los países involucrados son cada vez más difíciles de descifrar para los inversionistas, ¿qué prevén los expertos?

TE PUEDE INTERESAR

Estos profesionales serían más demandados por gestores de inversiones, ¿por qué les urge?
Inflación se acelera: ¿qué prevé BCP para las tasas de interés y el dólar?
Vienen tiempos turbulentos para el mercado local: esta inversión puede ser el salvavidas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.