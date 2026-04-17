El dólar cerró en S/ 3.437 este 17 de abril, en una jornada marcada por la cautela del mercado ante el avance del conteo de votos que definirá al rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Foto: Andina.
El dólar cerró en S/ 3.437 este 17 de abril, en una jornada marcada por la cautela del mercado ante el avance del conteo de votos que definirá al rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El cerró este viernes 17 de abril en S/ 3.43, mostrando una leve baja respecto al fin de la jornada de jueves (S/ 3.44), según reporte del .

Durante la sesión, , sin registrar movimientos abruptos en el mercado cambiario local.

En términos interanuales, el tipo de cambio acumula una caída de -7.83% en los últimos 12 meses, mientras que en lo que va del 2026 presenta una variación de 2.17%, reflejando una relativa estabilidad del sol frente al dólar.

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El comportamiento del billete verde se da en un contexto de cautela política, marcado por el avance del conteo de votos tras la primera vuelta electoral. Aún no se define quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

Por ahora, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, mantiene una ligera ventaja sobre Rafael López Aliaga, en una disputa ajustada que sigue bajo revisión de actas.

Este escenario suele generar prudencia entre los agentes económicos. No obstante, el tipo de cambio se mantiene en un rango acotado, en línea con la estabilidad observada en jornadas recientes.

Cabe mencionar que a inicios de abril el dólar se ubicó en el umbral de S/ 3.45 y en la previa de la jornada electoral del 12 de abril, logró bajar hasta S/ 3.38.

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No obstante, desde el 13 de abril comenzó a trepar nuevamente, y para la mitad del mes, llegó a S/ 3.44.

De esta manera, el tipo de cambio permanece estable en el corto plazo, mientras el mercado sigue de cerca tanto el desenlace del conteo electoral como los factores internacionales que podrían marcar la tendencia en los próximos días.

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