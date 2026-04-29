El Banco Mundial estima un crecimiento de menos de 3% para Perú en este año. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

En un contexto de elecciones generales y cambio de Gobierno, desde el Banco Mundial observaron que el Perú registre el actual nivel de crecimiento y desaproveche las condiciones que le permitirían duplicarlo. Para este año, la entidad estima una expansión de la actividad económica de 2.7%.

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