El Ministerio de Energía y Minas (Minem) adelantó que el Gobierno alista nuevas medidas y hasta subsidios a los transportistas, para hacer frente a las alzas en los precios de los combustibles en el mercado local y prevenir que ocurran nuevos problemas en su suministro.

En sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Ricardo Villavicencio, director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos del Minem, reconoció que, pese a que ha declinado la intensidad en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, en el mercado local persisten alzas en los precios de los derivados.

Impacto en precios duraría aún semanas

Explicó que, si bien el conflicto bélico en el estrecho de Ormuz podría finalizar próximamente, en el Minem creen que, por más que finalice la guerra en Oriente Medio, su impacto en la provisión y precios de los combustibles podría durar aún varias semanas más.

El funcionario reconoció que, tras el inicio del conflicto bélico (a fines de febrero pasado), los precios de los combustibles en el Perú subieron más del 40% en marzo, a juzgar por la comparación con los precios de referencia internacional de los derivados.

El último mes precios de combustibles llegaron a subir hasta 40%, refiere el sector (Foto: Revista Pro Activo - Difusión)

Antes del conflicto, indicó que el precio de la gasolina regular se encontraba a poco más de S/6.00 por galón, y que durante la guerra subió a S/11.29 por galón, es decir se había duplicado, y que en más del 60% de los combustibles sus precios se habían incrementado en el lapso de un mes y medio, a la par del alza del precio del petróleo hasta US$110 por barril.

Tendencia a la baja

En las últimas dos semanas, anotó, resultado de la apertura del estrecho de Ormuz, los precios internacionales del crudo y derivados vienen con tendencia a la baja, pero esa reducción hasta el momento no se aprecia en el mercado nacional, lo que preocupa a los consumidores.

Ante esa situación, una de las primeras medidas que dispuso el Minem, recordó, fue emitir resoluciones liberando los inventarios de seguridad de combustibles, a fin de permitir contar con un mayor volumen de derivados para atender la demanda interna.

Otra medida, anotó, fue exonerar la obligación de las refinerías, de aplicar una mezcla de biocombustibles al Biodiésel y gasoholes, así como exoneraciones para el GLP, a fin de que haya por ese lado también mayor disponibilidad de esos productos a los consumidores.

Alistan nuevas medidas

Asimismo, Villavicencio adelantó que el Minem está elaborando un decreto supremo para declarar en emergencia la comercialización en el mercado de combustibles y que establecerá puntualmente dos medidas.

La primera de ellas, explicó, le dará herramientas al Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual -Indecopi- para que pueda supervisar (y prevenir casos de) especulación y acaparamiento de combustibles, lo que, de acuerdo al Código de Protección al Usuario, requiere que, mediante decreto supremo, se declara en emergencia a esa actividad.

Gobierno alista nuevas medidas para que Indecopi supervise el mercado de combustibles (Fuente: El Peruano)

La segunda medida, anotó, apunta a brindar un marco legal general al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -Osinergmin- para que en caso se necesite alguna medida adicional referida a exoneraciones y para garantizar el abastecimiento, la pueda aplicar.

Esa propuesta de norma, indicó Villavicencio, ya ha sido elaborada y presentada a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria del Gobierno, hoy martes fue aprobada por dicha comisión y ya el Minem está iniciando el proceso de trámite para su aprobación final, calculando que dicho decreto supremo esté ya publicado en los siguientes días.

subsidios

Asimismo, Villavicencio refirió que se van a aplicar subsidios a los combustibles consumidos por los transportistas, a partir de mayo próximo, como resultado de acuerdos adoptados en mesas técnicas sostenidas con gremios de transportistas semanas atrás.

“Hay unas mesas técnicas que se han creado con los gremios de los transportistas, donde hace dos semanas aproximadamente ya hubo reuniones y un consenso con estos gremios, con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Economía y Finanzas, para establecer el subsidio que se daría durante el mes de mayo”, anotó, aunque no detalló en qué consistirán tales subsidios.

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