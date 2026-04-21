Trucks near oil storage tanks at the Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) Paulinia Replan Refinery in Paulinia, Sao Paulo state, Brazil, on Wednesday, March 4, 2026. Petrobras' fourth quarter results are expected to get a boost from production levels, which remained in line with the records seen in the third quarter, analysts say.
Trucks near oil storage tanks at the Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) Paulinia Replan Refinery in Paulinia, Sao Paulo state, Brazil, on Wednesday, March 4, 2026. Petrobras' fourth quarter results are expected to get a boost from production levels, which remained in line with the records seen in the third quarter, analysts say.
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Agencia Bloomberg
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Sudamérica podría aportar 2.1 millones de barriles diarios adicionales de petróleo para 2035 con precios del crudo en torno a US$ 100, escribió Rystad Energy en una nota el lunes.

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