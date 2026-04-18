Aunque el petróleo retrocede en el mercado internacional, diversos factores podrían limitar un ajuste inmediato en el país. (Foto: Andina)
Aunque el petróleo retrocede en el mercado internacional, diversos factores podrían limitar un ajuste inmediato en el país. (Foto: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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La reciente reapertura del estrecho de Ormuz, tras una tregua en Medio Oriente, ha tenido un impacto inmediato en los precios internacionales del petróleo, que descendieron más de 10% luego del anuncio.

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