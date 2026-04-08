Ante la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente, Petroperú compró petróleo de la reserva estratégica de emergencia de Estados Unidos. Según informó Bloomberg, la petrolera estatal acordó la compra de casi medio millón de barriles de crudo Bayou Choctaw, parte de las reservas del gobierno estadounidense.

El petróleo será suministrado a Petroperú por Trafigura Group el próximo mes, luego que la empresa multinacional haya tomado prestados cerca de 9 millones de barriles de las reservas de emergencia.

El cargamento forma parte de una gran liberación de reservas estratégicas de EE.UU. que acordó realizar como parte de un esfuerzo más amplio de economías avanzadas para mitigar el impacto de la guerra en Irán sobre los mercados energéticos globales.

Bajo el esquema estadounidense, los traders, refinadores y otras entidades que toman crudo prestado de las reservas no están obligadas a garantizar que los barriles permanezcan en el país.

No es la primera vez que petróleo de la reserva estadounidense se exporta. En 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, la administración Biden liberó un récord de 180 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, de los cuales cerca del 10% terminó en naciones como Países Bajos, Reino Unido y China, según datos de la firma Kpler .

La venta forma parte de una gran liberación de reservas estratégicas de EE.UU. en medio del conflicto con Irán. (Imagen Bloomberg)

Barriles venezolanos

En otra señal de los esfuerzos poco habituales de algunas refinerías para asegurar suministro, Petroperú compró crudo venezolano por primera vez desde 2009.

La empresa adquirió dos cargamentos de una mezcla de Merey 16 de Venezuela y WTI de la cuenca del Permian en EE.UU. a Trafigura, según Petroperú. Los envíos, por un total de 1 millón de barriles, están previstos para abril y mayo.

Las medidas de Perú se producen en medio de una diversificación de sus fuentes de crudo. El país suele comprar petróleo pesado de Ecuador para sus tres refinerías, pero ahora incorpora barriles venezolanos tras la salida de Nicolás Maduro y la flexibilización de sanciones de EE.UU .

Trafigura y la comercializadora Vitol Group fueron elegidas por la administración Trump para ayudar a comercializar petróleo venezolano. Trafigura podría utilizar sus reservas de crudo venezolano almacenadas en el Caribe para abastecer al país andino.

Según datos de Kpler, el buque Torm Belis entregó 128.000 barriles de WTI a Curazao a fines de marzo, lo que sugiere que Trafigura podría usar la isla como plataforma para mezclar petróleo y enviarlo a Perú.

(Con información de Bloomberg)