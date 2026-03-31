El presidente Donald Trump expresó su frustración el martes con aliados que no están dispuestos a hacer más para apoyar el esfuerzo bélico estadounidense, diciéndoles que “vayan a conseguir su propio petróleo” mientras el conflicto con Irán y su cierre del estrecho de Ormuz hicieron que el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos subiera por encima de US$ 4 por galón y sacudieron los mercados globales.

La diatriba del presidente en redes sociales se produjo después de que ataques de Estados Unidos alcanzaron una ciudad que alberga uno de los principales sitios nucleares de Irán, provocando una enorme bola de fuego en el aire, y Teherán atacó un petrolero kuwaití completamente cargado en el golfo Pérsico.

Los ataques reflejaban la intensidad de la guerra más de un mes después de que Estados Unidos e Israel lanzaron sus primeros ataques. El conflicto ha dejado más de 3,000 muertos y causado importantes interrupciones en el suministro mundial de petróleo y gas natural.

LEA TAMBIÉN: Alza del petróleo obliga a América Latina a reformar políticas energéticas

Trump, quien oscila entre insistir en que hay avances en las conversaciones diplomáticas con Irán y amenazar con ampliar la guerra, compartió imágenes del ataque en Isfahán. La ciudad en el centro del país alberga una de las tres instalaciones de enriquecimiento nuclear atacadas por Estados Unidos en una guerra de 12 días en junio, y analistas creen que gran parte del uranio altamente enriquecido de Irán probablemente esté almacenado allí.

Guerra sacude los mercados petroleros

El control férreo de Irán sobre el estrecho de Ormuz, la vía marítima que conduce fuera del Golfo Pérsico y por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz, ha impulsado los precios globales del crudo, al igual que los ataques de Teherán contra infraestructura energética regional. Eso ha sacudido los mercados bursátiles de todo el mundo y ha elevado el costo de muchos productos básicos.

Los precios al contado del crudo Brent, el referente internacional, rondaban los US$ 106 por barril el martes, un alza de más del 45% desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Trump advirtió esta semana que, si no se alcanza un alto el fuego “pronto” y si el estrecho no se reabre, Estados Unidos ampliaría su ofensiva, incluyendo atacar el centro de exportación de petróleo de la isla de Kharg y posiblemente plantas desalinizadoras.

El estrecho de Ormuz. (AFP).

Israel y EE.UU. lanzan nueva oleada de ataques contra Irán

Israel y Estados Unidos lanzaron una oleada de ataques contra Irán, que golpeó Teherán en las primeras horas de la mañana. Israel también dijo que había lanzado una nueva oleada de ataques dirigidos contra lo que describió como infraestructura de Hezbollah en Beirut.

El video compartido por Trump parecía mostrar un ataque masivo contra Isfahán, y satélites de la NASA de detección de incendios sugieren que las explosiones ocurrieron en una región montañosa en el extremo sur de la ciudad. Irán aún no ha confirmado el ataque.

Una imagen satelital tomada justo antes de la guerra de junio sugiere que Teherán trasladó una carga de uranio altamente enriquecido en camión a una instalación nuclear a unos 20 kilómetros (12 millas) de los ataques del martes.

Analistas creen que el camión —que la imagen mostraba entrando en un túnel cargado con 18 contenedores azules— probablemente transportaba la mayor parte o la totalidad de las reservas de Irán de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%. Ese es un paso técnico corto hacia niveles de grado armamentístico.

Irán alcanza un petrolero en aguas frente a Dubái

Un dron iraní alcanzó un petrolero kuwaití en aguas frente a la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio que posteriormente fue extinguido, informó la Oficina de Medios de Dubái. Las autoridades dijeron que no se produjo ningún derrame de petróleo.

Cuatro personas también resultaron heridas cuando escombros de un dron interceptado cayeron en una zona residencial y más tarde se pudieron oír fuertes explosiones por otro ataque contra Dubái.

Sonaron sirenas antiaéreas en Baréin, mientras Arabia Saudí dijo que había interceptado tres misiles balísticos lanzados hacia su capital. También se oyeron fuertes explosiones en Israel poco después de que el ejército advirtiera de una andanada de misiles entrante desde Irán.

Trump arremete contra Francia por no apoyar su esfuerzo bélico

En sus publicaciones en redes sociales, Trump expresó enojo hacia aliados que no le han dado el apoyo que quiere.

Señaló a Francia por no permitir que aviones que transportan suministros militares a Israel sobrevuelen territorio francés.

“Francia ha sido MUY POCO ÚTIL”, escribió, añadiendo que “¡¡¡Estados Unidos lo RECORDARÁ!!!”.

El ejército francés había dicho previamente que Francia permitió que la Fuerza Aérea estadounidense utilizara la base de Istres en el sur francés, porque tenía garantías de que solo aterrizarían allí aviones no involucrados en llevar a cabo ataques.

Italia se ha negado a dar permiso para que activos militares estadounidenses utilicen la base aérea de Sigonella en Sicilia para una operación vinculada a la ofensiva en Oriente Medio, dijo un funcionario con conocimiento del asunto, confirmando un reporte de la prensa local.

La negativa se emitió hace unos días y se refería a aeronaves estadounidenses, incluidos bombarderos, que se suponía debían aterrizar en la base antes de continuar hacia Oriente Medio, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

Posteriormente, el gobierno italiano insistió en que su relación con Estados Unidos es “sólida y basada en una cooperación plena y leal”.

Mueren cascos azules en Líbano

El Consejo de Seguridad de la ONU tenía previsto reunirse en una sesión de emergencia el martes después de que funcionarios informaron que tres cascos azules en el sur de Líbano murieron en menos de 24 horas durante la invasión israelí allí.

La misión de paz de la ONU en el país, donde Israel combate a Hezbollah, un grupo político y militar respaldado por Irán, no dijo quién fue responsable de las muertes.

En Irán, las autoridades dicen que más de 1,900 personas han muerto, mientras que en Israel se han reportado 19 fallecidos.

Dos docenas de personas han muerto en Estados del Golfo y en Cisjordania, territorio ocupado por Israel. En Líbano, funcionarios dijeron que más de 1,200 personas han muerto y que más de 1 millón han sido desplazadas.

Diez soldados israelíes han muerto en Líbano, incluidos los cuatro anunciados el martes, mientras que 13 militares estadounidenses han muerto.