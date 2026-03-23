Un trabajador inspecciona la planta de procesamiento de combustibles fósiles tras el mantenimiento general en la refinería Ecopetrol Barrancabermeja en Barrancabermeja, departamento de Santander, Colombia, el martes 7 de octubre de 2025.
Un trabajador inspecciona la planta de procesamiento de combustibles fósiles tras el mantenimiento general en la refinería Ecopetrol Barrancabermeja en Barrancabermeja, departamento de Santander, Colombia, el martes 7 de octubre de 2025.
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Agencia Bloomberg
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Los gobiernos de América Latina están impulsando una amplia reconfiguración de sus políticas energéticas y fiscales, advirtiendo que el aumento de los precios del petróleo debido a la guerra en Irán amenaza la estabilidad regional.

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