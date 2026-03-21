La Justicia de Estados Unidos inició una investigación preliminar contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por supuestos vínculos con narcotraficantes, de acuerdo con un informe publicado este viernes por The New York Times, que cita a tres fuentes con conocimiento del caso.

Según el diario, las pesquisas se enfocan, entre otros aspectos, en determinar si el mandatario sostuvo reuniones con integrantes del narcotráfico o si solicitó aportes de estos durante su campaña presidencial.

Las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, están a cargo de estas pesquisas, en las que participan fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), agrega el diario.

El medio neoyorquino añade que las diligencias se encuentran en una etapa inicial y que, por el momento, no está claro si derivarán en la presentación de cargos formales contra el jefe de Estado. Asimismo, precisa que no existe evidencia de una eventual intervención de la Casa Blanca en el inicio de estas investigaciones.

Respuesta de Colombia

Tras la difusión del reportaje, el Gobierno colombiano rechazó las versiones y aseguró que carecen de sustento. A través de su embajada en Washington, indicó que ninguna autoridad competente ha emitido notificación formal ni ha confirmado las afirmaciones mencionadas.

La legación diplomática sostuvo que el informe se basa en fuentes anónimas y sin hallazgos concluyentes, por lo que pidió que sea interpretado con cautela. Además, destacó que Gustavo Petro ha mantenido una postura constante contra la criminalidad y el narcotráfico a lo largo de su trayectoria pública.

El Ejecutivo colombiano reafirmó también su compromiso con “el Estado de derecho” y su disposición a continuar “colaborando con socios internacionales mediante los canales establecidos”.

Statement. pic.twitter.com/mrgOIfNKOK — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) March 20, 2026

Relación bilateral en tensión

El contexto de estas revelaciones se da en medio de una relación compleja entre Colombia y Estados Unidos, marcada por diferencias desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en 2025.

Las fricciones se intensificaron tras la negativa de Petro a recibir vuelos con ciudadanos colombianos deportados desde EE.UU. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

Posteriormente, surgieron discrepancias en torno a la política antidrogas, incluyendo cuestionamientos desde Washington y medidas contra funcionarios colombianos.

En ese escenario, la relación bilateral ha atravesado episodios de alta tensión, aunque en los últimos meses se han registrado intentos de acercamiento mediante contactos directos entre ambos mandatarios.

Con información de EFE.