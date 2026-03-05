El presidente de Colombia, Gustavo Petro, apareció en el rodaje de una película sobre el almirante José Prudencio Padilla, un prócer de la Independencia, lo que representa su debut cinematográfico en el año de su despedida de la Presidencia del país vecino.

El mandatario izquierdista, que acostumbra a ensalzar figuras de la independencia colombiana en prolongados discursos, fue visto con atuendo de época en el rodaje sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, héroe afro del siglo XIX.

Una foto que circula en redes muestra a Petro junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador de un Óscar en 1997 por su actuación en ‘Jerry Maguire’, que interpreta a Padilla. En la fotografía tomada durante el rodaje también aparece el colombiano Luis Velasco, conocido por la serie televisiva ‘La reina del flow’, todos vestidos con trajes de época.

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia, del mandatario colombiano Gustavo Petro (2-d) participando en el rodaje de una película sobre el almirante José Prudencio Padilla, un prócer de la Independencia, protagonizada por el actor estadounidense Cuba Gooding Jr. (c-d). EFE/ Presidencia de Colombia

“Salgo 3 segundos y espero que esto traiga más espectadores para ver la película”, escribió el mandatario en X.

La película se estrenará tras la salida de Petro de la presidencia, en agosto de este año, según el director del canal de televisión estatal, Hollman Morris.

El almirante Padilla, figura clave en las guerras de independencia que llegó a ser senador, plantó cara a los españoles y contribuyó a expulsarlos de las costas de la entonces Gran Colombia.

Morris aseguró a Caracol Radio que Petro hace un “cameo” durante la película.

“Él no actúa, es una imagen fugaz que aparece en un baile al lado de Cuba Jr”, precisó sobre el filme que será en inglés y español, según medios locales.

Su atuendo recuerda al del militar y libertador Simón Bolívar, prócer de la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia y a quien Petro admira y evoca con frecuencia.

Está es la foto. Que tal desfinanciar el arte porque aparezco 3 segundos en esta escena, mucha brutalidad aún. https://t.co/SiWyrGrnWv pic.twitter.com/HEy0DAPEhD — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 5, 2026

La película costará más de cuatro millones de dólares, la mitad aportados por el Estado, según Morris.

Esta inversión ha generado críticas al gobierno, dado que Colombia atraviesa un déficit fiscal y declaró emergencia económica tras las recientes inundaciones en varias zonas del país.

“Todo el que crea que el Estado no debe financiar el arte y la cultura de Colombia no demuestra sino una ignorancia aberrante”, se defendió Petro.

Lo que muestra la fotografía

El presidente Petro participó en una escena caracterizado como un general de la época de la Independencia en una secuencia junto al protagonista Cuba Gooding Jr., aunque no se ha precisado oficialmente a qué personaje histórico interpretaría.

Según dijo Petro en su cuenta de X, él no pidió ser incluido en el elenco pero reconoció que aparece “unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jaimaquina que encantó a (el general venezolano Mariano) Montilla y a Padilla al mismo tiempo”.

La producción narra la vida del almirante Padilla, considerado uno de los héroes navales de la independencia de Colombia, vencedor de la batalla del lago de Maracaibo (1823) y cuya figura histórica Petro suele exaltar en sus discursos.

La película es producida por el sistema de medios públicos RTVC y se graba en distintas regiones del país, entre ellas los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá.

La inversión pública en el proyecto ha provocado críticas de sectores de la oposición, que cuestionan la destinación de recursos estatales a la producción cinematográfica justo cuando el país sufre una escasez de recursos por un alto nivel de endeudamiento.

La película, financiada también por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuenta con un presupuesto de 15,891 millones de pesos (unos US$ 4 millones), según información del Gobierno.

Petro defendió su participación en la película y la comparó con la afición a la música de su antecesor, Iván Duque.

“No veo por qué unos presidentes se puedan dedicar a perpetuarse en el poder, otros a ser DJ y yo no pueda ser actor o escritor y más si es para lanzar niveles mayores del arte audiovisual, de la investigación de nuestra historia, del papel de las negritudes y los indígenas en nuestra independencia y del conocimiento de Colombia en el mundo”, afirmó.

El contrato establece que el sistema público RTVC aporta cerca del 51% del presupuesto, mientras que la empresa coproductora, Valencia Producciones FX, asume el resto.

Sobre su breve experiencia cinematográfica, Petro añadió: “Pude hablar con la novia de Cuba Gooding Jr., quien es amiga de Robert De Niro a quien le mandé un saludo y lo invité a Colombia”.

Elaborado con información de AFP y EFE