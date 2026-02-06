Fotografía de buques portacontenedores en el Canal de Panamá. Foto: EFE/ Bienvenido Velasco
Agencia Bloomberg
¿Qué mejor escenario para debatir sobre un mundo en rápida evolución que el Canal de Panamá? Esta emblemática vía navegable no solo es un punto clave de la geopolítica, sino también la primera línea más visible de América Latina en la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China.

