Este tipo de videos se han vuelto habituales. Son una ventana a un mercado global en auge para la mano de obra armada que ha atraído a un número récord de colombianos a conflictos lejos de su país. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, los expertos estiman que al menos 3,000 colombianos han pasado por el país, como combatientes en ambos bandos, lo que los convierte en uno de los contingentes extranjeros más numerosos.

Otros han aparecido en la guerra civil de Sudán o han sido reclutados por las violentas pandillas de México. Quizás 10,000 colombianos están involucrados en conflictos extranjeros, estima Mario Urueña-Sánchez , experto en seguridad de la Universidad del Rosario en Bogotá, la capital.

La mayoría son exsoldados. Urueña-Sánchez dice que trabajan en tres grandes categorías. El trabajo de seguridad —vigilar recintos, convoyes o instalaciones energéticas para empresas privadas— es el peor remunerado. Hacer lo mismo para organizaciones criminales es más lucrativo, pero más arriesgado. Una tercera opción es luchar en el extranjero. Eso puede significar alistarse en un ejército extranjero o con contratistas privados.

Los veteranos colombianos tienen mucha demanda porque cuentan con décadas de experiencia en la lucha contra grupos rebeldes como las FARC. La estrecha cooperación militar con Estados Unidos hace que muchos estén familiarizados con las armas y los sistemas de comunicación estándar de la OTAN. Así, aunque los colombianos cuestan menos que los occidentales, las fuerzas extranjeras pueden desplegarlos con rapidez, señala Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, un grupo de expertos con sede en Bruselas.

La oferta de combatientes disponibles está creciendo. Colombia cuenta con el segundo ejército más grande de Sudamérica después del de Brasil, con más de 260,000 soldados en actividad. Se expandió de manera considerable a principios de la década de 2000, durante la fase más intensa de la campaña de Colombia contra los grupos guerrilleros, y esa cohorte está llegando ahora a la jubilación.

Los soldados suelen dejar el servicio después de dos décadas de servicio o al cumplir 45 años. Los oficiales que no son ascendidos también se ven obligados a abandonar el servicio. El resultado es un flujo constante de hombres entrenados que abandonan las fuerzas armadas a una edad relativamente joven.

Incentivo para luchar

A diferencia de otros países con una gran población de veteranos, como Estados Unidos, Colombia no cuenta con una política integral para apoyar la transición a la vida civil, afirmó Urueña-Sánchez . Abandonar las fuerzas armadas suele significar una pérdida repentina de vivienda, atención médica y apoyo institucional.

Pocos trabajos recompensan las habilidades militares. Las pensiones son modestas, normalmente alrededor de US$ 400 al mes. Los contratos extranjeros prometen varias veces esa cantidad. La política no ha ayudado. Las relaciones entre el presidente Gustavo Petro y las fuerzas armadas han sido inestables desde que asumió el cargo en 2022.

El primer presidente de izquierda de Colombia llegó al poder con la promesa de reformar el estado de seguridad. El hecho de que sea un exguerrillero ha hecho que las figuras militares desconfíen de sus intenciones. Su impulso por una “paz total” basada en la negociación con los grupos armados de Colombia ha sido un frustrante fracaso.

Más de 13,000 soldados han abandonado las fuerzas armadas de manera voluntaria desde que asumió la presidencia. El flujo de combatientes al extranjero se ha convertido en un dolor de cabeza para Colombia. Lo más evidente es que sus ciudadanos están corriendo graves riesgos. Algunos veteranos se alistan en lo que creen que es un trabajo de seguridad de bajo riesgo, pero se encuentran en primera línea de combate.

El reclutamiento suele ser informal y se lleva a cabo a través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, donde se exageran las afirmaciones sobre el salario, el seguro y las condiciones. Las barreras lingüísticas y las estructuras de mando desconocidas complican la comunicación. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha afirmado que decenas de colombianos están siendo engañados por “sofisticadas redes de tráfico de personas”.

Las tasas de bajas son elevadas. En Ucrania, los colombianos con frecuencia son desplegados en una línea de frente dominada por drones y artillería pesada, un campo de batalla muy diferente al conflicto interno de Colombia, afirma Urueña-Sánchez .

Los familiares de los fallecidos rara vez reciben una indemnización. Los pagos del seguro están condicionados a la recuperación e identificación del cadáver, lo que obliga a las familias a viajar a zonas de guerra y lidiar con los tribunales y la burocracia extranjeros. Los peligros han aumentado a medida que se ha ampliado el reclutamiento.

Las primeras oleadas de mercenarios colombianos fueron reclutadas a principios de la década de 2010 para las fuerzas armadas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) a través de canales relativamente profesionales. Los EAU, que carecían de oficiales de rango medio, recurrieron a comandantes colombianos retirados que trajeron consigo tropas experimentadas de sus propias redes. Hoy en día, muchos reclutas son desertores, o incluso civiles, atraídos por conversaciones en línea que presentan la guerra como una forma fácil de ganar dinero.

Círculo vicioso

Muchos regresan a Colombia con lesiones graves o traumas psicológicos. Algunos van de un conflicto a otro, dice Sean McFate , un exparacaidista que ahora trabaja en la Universidad Nacional de Defensa en Washington. Otros colombianos han sido enviados a Ucrania por bandas criminales para adquirir habilidades de combate, incluida la guerra con drones, que los grupos armados de Colombia están utilizando cada vez más.

A las autoridades también les preocupan las repercusiones diplomáticas. Los colombianos se han visto implicados en delitos graves en el extranjero. En julio de 2021, unos 20 ciudadanos colombianos participaron en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Colombia se disculpó ante el gobierno de Sudán el año pasado después de que salieran a la luz informes de que al menos 300 ciudadanos colombianos estaban luchando para las Fuerzas de Apoyo Rápido en la guerra civil de Sudán. En diciembre, Estados Unidos impuso sanciones a una red acusada de reclutar a exsoldados colombianos y de entrenar a niños soldados para ese conflicto.

A finales del año pasado, el gobierno ratificó la convención contra los mercenarios, creada por las Naciones Unidas, y alineó a Colombia con las normas internacionales que penalizan a quienes reclutan, financian o entrenan a mercenarios. Sin embargo, es probable que esto tenga poco impacto. La mayoría de los países que contratan mercenarios no han firmado la convención. Gran parte del comercio se realiza a través de empresas privadas que evitan la etiqueta de mercenarios al describir las funciones de combate como “seguridad” o “entrenamiento”.

Mientras tanto, es poco probable que disminuya la demanda de mercenarios. Los conflictos relacionados con las industrias extractivas —desde el oro hasta las tierras raras y la energía— están proliferando en los Estados débiles, lo que crea una demanda de mano de obra. Colombia podría abordar su problema de mercenarios aplicando una política para veteranos que ofrezca un mejor apoyo económico, reciclaje profesional y vías creíbles para acceder al trabajo civil, afirma Dickinson. Sin ella, seguirá existiendo el atractivo del trabajo arriesgado en el extranjero, y los conflictos extranjeros seguirán ofreciendo lo que Colombia no ofrece: trabajo, salario y un sentido de propósito.