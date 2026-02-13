Un residente local pasa junto a edificios residenciales destruidos en la ciudad de Kostyantynivka, en la primera línea del frente de la región de Donetsk, durante la invasión rusa de Ucrania. (OLEG PETRASIUK / 24.ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania / AFP).
Un residente local pasa junto a edificios residenciales destruidos en la ciudad de Kostyantynivka, en la primera línea del frente de la región de Donetsk, durante la invasión rusa de Ucrania. (OLEG PETRASIUK / 24.ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania / AFP).
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

Un hombre con una camiseta ajustada de camuflaje graba un video para TikTok mientras camina entre camionetas y tiendas de campaña polvorientas. Hablando en español colombiano, se dirige a sus compatriotas: hay trabajo que espera en Ucrania y la paga es buena. A los pocos minutos de publicar el video, los comentarios se multiplican. “Información”, escribe un espectador. “Exmilitar por aquí… ¿cómo puedo hacer una solicitud?”, pregunta otro.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.