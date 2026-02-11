En el 2025, Bad Bunny ya había dominado los rankings globales con 19,800 millones de reproducciones en plataformas de streaming. Ese impulso se trasladó al Super Bowl LX, provocando un aumento significativo en búsquedas y publicaciones relacionadas con el evento en plataformas como TikTok.

La presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny no se limitó a un concierto de 13 minutos. Desde septiembre de 2025, cuando se confirmó su participación, la conversación comenzó a crecer en redes sociales. La estrategia apostó por la participación activa del público, generando expectativa meses antes del kickoff.

El pasado 8 de febrero, el Levi’s Stadium se convirtió en el epicentro de un evento que trascendió la televisión y encontró en TikTok su mayor amplificador, dejando cifras impresionantes que redefinen cómo se mide el impacto del halftime show.

El hashtag #BadBunny acumula más de 7.6 millones de publicaciones en TikTok, consolidando una comunidad digital activa que convirtió el halftime en un movimiento cultural.

Entre el 7 y el 9 de febrero de 2026, la tendencia global generó 106,334 publicaciones que alcanzaron 3,218 millones de visualizaciones.

Durante la transmisión, la experiencia fue interactiva. Los usuarios utilizaron sonidos originales del artista y funciones como “Dúo” para reaccionar en tiempo real. No se trató solo de ver el show, sino de participar en él, multiplicando el alcance más allá de la audiencia tradicional del fútbol americano.

El impacto del Super Bowl LX con Bad Bunny también se reflejó en el perfil oficial del cantante, que actualmente supera los 38.5 millones de seguidores y acumula 434.3 millones de “likes” en TikTok. Su presencia confirmó el peso del mercado latino como motor clave de la economía del entretenimiento global.

Además, en la cuenta oficial de la NFL en TikTok, los videos del halftime superaron ampliamente en visualizaciones a los clips del propio partido, incluidos jugadas y momentos decisivos del campeonato.