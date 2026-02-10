Congresistas republicanos piden multar y “encerrar” a Bad Bunny por show en el Super Bowl. (Foto: EFE / EPA/ CHRIS TORRES)
al argumentar que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl incluyó groserías e “innombrables depravaciones”.

El congresista Randy Fine realizó esta pedido al considerar “ilegal” el espectáculo porque, según él, incluyó palabras que traducidas al inglés ameritarían suspender la transmisión, además de “toda la otra desagradable suciedad pornográfica” del espectáculo.

“Estamos enviando una carta a Brendan Carr (presidente de la FCC) para pedir acciones dramáticas, incluyendo multas y revisión de licencias de transmisión contra la NFL, NBC y ‘Bad Bunny’. Enciérrenlos”, indicó el legislador.

A este pedido se le sumó Andy Ogles, congresista federal por Tennessee, quien envió una carta al Comité de Energía y Comercio del Congreso para solicitar una investigación formal contra

“Los niños estuvieron forzados a soportar muestras explícitas de actos sexuales gay, mujeres contoneándose explícitamente, y Bad Bunny desvergonzadamente agarrando su ingle mientras se restregaba en el aire”, argumentó Ogles.

Tras considerar la traducción de las letras, el representante Mark Alford, de Misuri, informó que los republicanos “ya están investigando” en el Congreso la actuación de Bad Bunny.

El legislador sostuvo, en una entrevista con el canal Real America’s Voice, que “esto podría ser peor” que el incidente en el que quedó descubierto el pezón de la cantante Janet Jackson en el Super Bowl de 2004.

“No hablo español fluido, sé preguntar dónde está el baño, pero estas letras, si es verdad lo que se dijo en televisión nacional, tenemos un montón de preguntas para las entidades que transmitieron estos, y estaremos hablando con Brendan Carr del FCC sobre esto”, indicó.

llamó “uno de los peores de la historia” y una “afrenta a la grandeza” de Estados Unidos.

Elaborado con información de EFE.

