El mundo del entretenimiento está pendiente al próximo Half Time Show del Super Bowl LX, donde Bad Bunny se prepara para ofrecer una presentación histórica centrada en el orgullo latino y sus temas más populares. Sin embargo, más allá del despliegue artístico que el cantante ha calificado como “una gran fiesta”, surge la gran integrante sobre el monto que cobrará por su actuación. Aunque la magnitud del evento sugiere ingresos astronómicos para el intérprete, la cifra real que recibirá por su participación es un dato impactante que promete romper con todas las expectativas de los fanáticos y analistas de la industria.

Benito Martínez ha logrado un hito que parecía cada vez más lejano de conseguir, especialmente por un artista latino: liderar en solitario un show de medio tiempo del Super Bowl e interpretar canciones netamente en español. En los últimos años, este escenario estuvo marcado por figuras icónicas como Kendrick Lamar, Madonna, Bruno Mars, caracterizados por cantar sus éxitos en idioma inglés.

Se trata de una semana perfecta para el intérprete de ‘DTMF’, ya que el pasado 1 de febrero obtuvo el gramófono a ‘Mejor álbum del año’ de los Premios Grammy 2026 por su última discografía ‘Debí Tirar Más Fotos’. Dicho galardón tiene un significado especial que quedará grabado en la historia de la música latina: se trata del primer artista hispanohablante en conseguirlo.

Bad Bunny fue el primer artista latino en ganar la categoría 'Mejor álbum del año' de los Premios Grammy, superando a artistas como Kendrick Lamar y Billie Eilish. (Crédito: Getty)

En pocas horas, Bad Bunny estará ante los ojos del mundo, pues el Super Bowl se trata de uno de los eventos deportivos más sintonizados en Estados Unidos y otros países amantes del fútbol americano.

Cuánto cobrará Bad Bunny por su Half Time Show en el Super Bowl LX

Debido al alto precio de los boletos y las millonarias inversiones publicitarias que rodean a este evento deportivo, considerarás que Bad Bunny cobrará una suma exorbitante por su presentación aproximada de 15 minutos, pero es un idea errónea que presenta la mayoría.

Según los lineamientos de la NFL, aquel artista que encabeza el Half Time Show no recibe un pago directo por el espectáculo que brinda. En pocas palabras, Benito no percibirá algún dólar por la interpretación de sus recientes éxitos en uno de los escenarios más emblemáticos del entretenimiento mundial; sin embargo, existe un punto a favor que beneficia notoriamente al cantante.

El espectáculo del descanso en el Super Bowl impulsa la música del artista elegido a escala global, logrando que sus canciones superen cualquier barrera fronteriza gracias a una audiencia masiva que supera los millones de espectadores.

Según la política del NFL, Bad Bunny no recibirá algún pago por su presentación en el Half Time Show del Super Bowl. (Crédito: Getty Images)

Informes recientes señalan que los artistas que lideran el espectáculo del Super Bowl experimentan un crecimiento significativo en su popularidad digital, registrando un incremento promedio del 110% en las reproducciones de su música durante la primera semana después del evento.

Entonces, aunque Bad Bunny no cobre una cifra millonaria por su presentación, será suficiente para que sus ingresos mensuales por su música se incrementan a dígitos superiores; además, de seguir consolidándose como un artista de época.