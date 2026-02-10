Donald Trump. (Foto: EFE)
Donald Trump. (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este lunes que impedirá la apertura del puente Gordie Howe, que conectará Ontario con Michigan, en medio de crecientes tensiones con Canadá por asuntos económicos y comerciales.

, escribió el mandatario en Truth Social, donde también anunció el inicio «inmediato» de negociaciones entre ambos países.

El puente Gordie Howe, cuya construcción supera los US$ 4,000 millones según el Departamento de Transporte, tendrá una extensión de 1.5 millas y está destinado a convertirse en el puente atirantado más largo de Norteamérica, además de ser una infraestructura clave para el comercio entre ambos países.

LEA TAMBIÉN: Rusia, decepcionada con los EE.UU. de Trump por su gestión de Ucrania y de las sanciones

La relación entre Trump y Carney

Las declaraciones de Trump se producen después de que amenazara con imponer nuevos aranceles a Canadá, el segundo socio comercial de Estados Unidos, tras el reciente acercamiento de Ottawa a Pekín, incluido un acuerdo que permitirá la entrada anual de hasta 49,000 vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense y la reducción de barreras arancelarias a exportaciones agrícolas canadienses hacia China.

La relación entre Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se ha mostrado tensa desde hace varios meses, marcada por desacuerdos comerciales y políticas arancelarias.

A pesar de reuniones bilaterales recientes, Trump ha criticado con dureza los movimientos de Canadá hacia China y otras decisiones económicas, mientras Carney ha defendido la autonomía comercial de su país y buscado equilibrar sus relaciones con EE.UU. y socios globales, lo que refleja un contexto diplomático delicado que complica aún más la apertura del puente.

TE PUEDE INTERESAR

Donald Trump dejó sin préstamos oficiales de EE. UU. a inmigrantes con green card
Donald Trump firma la ley para reabrir el Gobierno Federal de Estados Unidos: Los detalles
Panamá anula contrato a firma hongkonesa en el canal tras amenazas de Donald Trump
Donald Trump anuncia que ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.