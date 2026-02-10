El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que bloqueará la apertura del puente Gordie Howe —infraestructura que conectará Ontario con Michigan— en el contexto de un recrudecimiento de las tensiones económicas y comerciales con Canadá.

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos” , señaló el mandatario en su red Truth Social. En el mismo mensaje, Trump anunció el inicio “inmediato” de negociaciones entre ambos países.

El puente Gordie Howe, cuya inversión supera los 4,000 millones de dólares según el Departamento de Transporte de EE.UU., tendrá una extensión de 1.5 millas y está llamado a convertirse en el puente atirantado más largo de Norteamérica. Se trata, además, de una obra estratégica para el comercio bilateral, dado el alto volumen de intercambio entre ambos mercados.

Relación Trump–Carney bajo presión

El pronunciamiento del mandatario estadounidense se da luego de que amenazara con imponer nuevos aranceles a Canadá, segundo socio comercial de EE.UU., tras el reciente acercamiento de Ottawa a China. Entre los acuerdos cuestionados figura el ingreso anual de hasta 49,000 vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense y la reducción de barreras arancelarias a exportaciones agrícolas canadienses hacia Pekín.

La relación entre Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se ha mantenido tensa en los últimos meses, marcada por desacuerdos en materia comercial y política arancelaria.

Si bien se han producido encuentros bilaterales recientes, Trump ha criticado con dureza los movimientos de Canadá hacia China y otras decisiones económicas, mientras que Carney ha defendido la autonomía económica de su país y la necesidad de equilibrar sus vínculos con Estados Unidos y otros socios globales. Este escenario diplomático complejo añade incertidumbre sobre la apertura del puente y el futuro inmediato de la relación bilateral.

Con información de EFE.