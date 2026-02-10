El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a elevar la tensión con Ottawa. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a elevar la tensión con Ottawa. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , advirtió este lunes que bloqueará la apertura del puente Gordie Howe —infraestructura que conectará Ontario con Michigan— en el contexto de un .

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos”, señaló el mandatario en su red Truth Social. En el mismo mensaje, Trump anunció el inicio “inmediato” de negociaciones entre ambos países.

El puente Gordie Howe, cuya inversión supera los 4,000 millones de dólares según el Departamento de Transporte de EE.UU., tendrá una extensión de 1.5 millas y está llamado a convertirse en el puente atirantado más largo de Norteamérica. Se trata, además, de una obra estratégica para el comercio bilateral, dado el alto volumen de intercambio entre ambos mercados.

LEA TAMBIÉN: Rusia, decepcionada con los EE.UU. de Trump por su gestión de Ucrania y de las sanciones

Relación Trump–Carney bajo presión

El pronunciamiento del mandatario estadounidense se da luego de que amenazara con imponer nuevos aranceles a Canadá, segundo socio comercial de EE.UU., tras el reciente acercamiento de Ottawa a China. Entre los acuerdos cuestionados figura el ingreso anual de hasta 49,000 vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense y la reducción de barreras arancelarias a exportaciones agrícolas canadienses hacia Pekín.

La relación entre Trump y el , se ha mantenido tensa en los últimos meses, marcada por desacuerdos en materia comercial y política arancelaria.

LEA TAMBIÉN: Negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos siguen detenidas tras enojo de Trump

Si bien se han producido encuentros bilaterales recientes, Trump ha criticado con dureza los movimientos de Canadá hacia China y otras decisiones económicas, mientras que Carney ha defendido la autonomía económica de su país y la necesidad de equilibrar sus vínculos con Estados Unidos y otros socios globales. Este escenario diplomático complejo añade incertidumbre sobre la apertura del puente y el futuro inmediato de la relación bilateral.

Con información de EFE.

Trump condiciona proyectos clave mientras se agrava el choque económico con Canadá. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ.
Trump condiciona proyectos clave mientras se agrava el choque económico con Canadá. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ.

TE PUEDE INTERESAR

Actuación de Bad Bunny en Super Bowl dispara registro de alumnos de español en app de idiomas
Pilotos estadounidenses detenidos en Guinea piden ayuda a Donald Trump tras seis semanas encarcelados
Cancillería coordina detalles para visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio
Rusia, decepcionada con los EE.UU. de Trump por su gestión de Ucrania y de las sanciones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.