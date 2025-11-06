Canadá y Estados Unidos no reanudaron sus negociaciones comerciales luego de que el presidente Donald Trump suspendiera abruptamente el diálogo entre ambas naciones a finales de octubre de este año, informó el primer ministro canadiense, Mark Carney.

“Las conversaciones todavía no se han reiniciado”, declaró Carney durante una rueda de prensa.

Cabe recordar que Trump acusó a Canadá de intentar influir en la Tribunal Supremo de Estados Unidos, entidad que comenzó a revisar la legalidad de los aranceles impuestos por gobierno estadounidense a sus socios comerciales.

Sin embargo, la emisión de un anuncio televisivo el 23 de octubre desencadenó el enfado de Trump. En ello se utilizó un discurso del expresidente Reagan de 1987 donde se criticaban los aranceles y se señalaba como un elemento dañino para la economía, en contraposición a la política internacional de Trump.

“Debido a su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN SUSPENDIDAS”, indicó Trump en su plataforma Truth Social.

Por otro lado, Trump elevó los aranceles a las importaciones canadienses del 25 % al 35 % tras la suspensión de las negociaciones. Además, exigió que Canadá dejara de emitir el anuncio televisivo.

Por ello, el jefe de Gobierno de Ontario, Doug Ford, suspendió la campaña publicitaria después de que el primer ministro Carney se lo solicitara.

Elaborado con información de EFE.