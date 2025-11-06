El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante el desayuno con senadores republicanos en el Comedor de Estado de la Casa Blanca el 5 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Canadá y Estados Unidos entre ambas naciones a finales de octubre de este año, informó el primer ministro canadiense, Mark Carney.

“Las conversaciones todavía no se han reiniciado”, declaró Carney durante una rueda de prensa.

Cabe recordar que , entidad que comenzó a revisar la legalidad de los aranceles impuestos por gobierno estadounidense a sus socios comerciales.

LEA TAMBIÉN: Cuatro de cada 10 latinos en Estados Unidos teme un arresto migratorio

Sin embargo, En ello se utilizó un discurso del expresidente Reagan de 1987 donde se criticaban los aranceles y se señalaba como un elemento dañino para la economía, en contraposición a la política internacional de Trump.

“Debido a su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN SUSPENDIDAS”, indicó Trump en su plataforma Truth Social.

LE TAMBIÉN: Trump dice “no creer” que EE.UU. vaya a la guerra con Venezuela, pero elude hablar de planes

Por otro lado, Además, exigió que Canadá dejara de emitir el anuncio televisivo.

Por ello, el jefe de Gobierno de Ontario, Doug Ford, suspendió la campaña publicitaria después de que el primer ministro Carney se lo solicitara.

Elaborado con información de EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte que el cierre de Gobierno está "matando" políticamente a los republicanos. (Chandan Khanna / AFP)
