Estados Unidos anunció el miércoles que solicitará a las aerolíneas cancelar vuelos a partir del viernes para “reducir la presión” sobre el control aéreo, un sector con un alto nivel de ausentismo debido al cierre del Gobierno Federal.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que se reducirá en un 10% la actividad de 40 importantes aeropuertos del país a partir del 7 de noviembre si el cierre persiste.

“Habrá una reducción del 10% de la capacidad en 40” aeropuertos, entre ellos los más concurridos del país, dijo en conferencia de prensa el secretario Sean Duffy.

Estados Unidos entró este miércoles en su 36º día de cierre gubernamental, el más largo de la historia, debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso para aprobar un nuevo presupuesto.

“Una de las medidas será la reducción del 10% en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones. Esta decisión se basa en datos, en función de qué aerolínea tiene más vuelos y dónde se concentra la presión del sistema”, detalló Duffy después de explicar que hacen falta unos 2,000 controladores aéreos más para operar con normalidad.

Elaborado con información de AFP y EFE