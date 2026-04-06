Al 28 de marzo último, la producción petrolera local llegó a 39,309 barriles en promedio diario, 17.58% menos respecto a igual mes del 2025. En contraste, el consumo local de derivados del petróleo supera los 300,000 barriles diarios, y la diferencia se debe suplir con importaciones cada vez más caras.

Cada vez hay menos lotes en actividad

La producción de marzo provino de 13 lotes que registraron producción fiscalizada, tres menos que el año pasado, cuando concluyeron sus contratos de licencia los lotes XV, I y VI, sin poder ser renovados por Perupetro, agencia que se encarga de la promoción de inversiones en hidrocarburos.

La declinación en la actividad productiva podría continuar el resto del año, a juzgar por la falta de renovación de contratos próximos a vencer, el más inmediato, el del Lote Z-69, ubicado en el mar frente a Piura.

Dicho yacimiento, es, después de los lotes 95 y X, el tercero de mayor producción del Perú, habiendo extraído 3,835 barriles por día en marzo, y está en manos de Petroperú bajo contratos temporales desde noviembre del 2023.

Estas son las novedades sobre el lote z-69, ubicado en Talara, Piura. (Foto: Andina)

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Antecedentes del Lote Z-69

Como se recuerda, Perupetro convocó en agosto del 2025 a un proceso de selección para un nuevo operador de ese yacimiento, pero dicho procedimiento fue declarado desierto ante la falta de presentación de ofertas técnicas y económicas.

Así, el primer acuerdo contractual con la petrolera estatal venció en noviembre del 2025, y -ante el resultado fallido del concurso a cargo de Perupetro-, esa agencia lo renovó por otro contrato temporal de seis meses, el cual vence el 15 de mayo próximo.

En esa ocasión, Perupetro había referido que estaba realizando mejoras a las condiciones de las bases de un posible nuevo concurso, a fin de lanzar una convocatoria que permitiera atraer el interés de empresas con experiencia y solidez económica hacia ese lote.

¿Y el concurso para volverlo a licitar?

Gestión consultó a Petroperú sobre avances en el proceso antes mencionado, y su área de prensa respondió que no han sido informados de avances en ese procedimiento, y que todo está en manos de Perupetro, al que compete lanzar el concurso.

Preguntamos también a dicha agencia, pero hasta el cierre de este reporte no recibimos respuesta, aún cuando faltan 40 días para concluir el contrato temporal de seis meses con la empresa.

Sin embargo, según refirió a este diario el experto en hidrocarburos, Carlos Gonzales, hasta la fecha no hay acuerdo a nivel del Poder Ejecutivo sobre el futuro del Lote Z-69, y que uno de los temas de discusión, era si se incorporaba esa área como parte de los activos de la empresa, a ser incluidos en el Plan de Promoción de la Inversión Privada de Petroperú, a cargo de ProInversión. Por lo pronto, el lote no fue mencionado en el plan de promoción encargado.

Explicó que, el único lote donde Petroperú tiene activos, es en el yacimiento en mención, pues muchas de las plataformas de operación de esa área en altamar de donde extrae crudo, son de su propiedad.

Pero, además, fuentes consultadas por este diario comentaron que Perupetro habría enviado una carta a la petrolera estatal a fin de que ésta le presente un plan de cierre de operaciones en ese lote.

Varias de las plataformas de donde se extrae crudo en el Lote Z-69, son de propiedad de Petroperú. Foto Minem

Podría más que triplicar producción actual

El exviceministro de Energía, Arturo Vásquez, observó que Petroperú no tiene capacidad para invertir en el Lote Z-69, ni en los demás lotes que se le han encargado, como el 192, por lo que de una vez Perupetro debería asignarlos a otros operadores.

Otro problema, anotó, es que -a pesar de los anuncios de nuevo apoyo a Petroperú- hasta ahora esa empresa no le estaría pagando a sus proveedores de petróleo, por lo cual éstos no tienen incentivos para aumentar producción.

Al respecto, según Víctor Ubillús, presidente de la Cámara de Comercio de Talara, el Lote Z-69 podría llegar a tener una producción de 14,000 barriles por día, es decir superior a los cerca de 3,000 barriles diarios que produce actualmente, pero que para eso se necesitaría inyectar una inversión de US$ 1,000 millones en el yacimiento.

Sin embargo, comentó, lejos de ello, su actual operador, Petroperú, mantendría una deuda con sus proveedores de servicios para la operación de esa área, de más de US$15 millones, por lo que consideró que ya se debería haber convocado a un concurso para entregar el lote al mejor postor, pero no lo han hecho.

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