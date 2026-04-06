Estas son las novedades sobre el lote z-69, ubicado en Talara, Piura. (Foto: Andina)
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Elías García Olano
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A pesar de que el petróleo rompió la barrera de los US$ 100 por barril en el mundo a raíz del conflicto en Medio Oriente y su escasez amenaza el suministro a diversos países, en el Perú, la producción de crudo sigue cayendo y se reduce la cantidad de lotes petroleros en actividad, situación que podría empeorar en los siguientes meses.

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