El Brent previamente cayó por debajo de los US$ 100 por barril, llegando en un momento a desplomarse más de 5%, antes de recuperar parte de las pérdidas. Trump dijo a periodistas que Estados Unidos podría salir de Irán en un plazo de dos a tres semanas e indicó que podría alcanzarse un acuerdo con Teherán, aunque no sería necesario para poner fin al conflicto. El presidente se dirigirá al país a las 9 p.m., hora del Este, el miércoles.

Los precios del crudo siguen alrededor de 40% por encima de los niveles previos a marzo, ya que la guerra continúa restringiendo los flujos a través del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La Agencia Internacional de Energía ha calificado la situación como la mayor disrupción de suministro de la historia, y los precios de algunos combustibles han superado en ocasiones los US$ 200 por barril.

En caso de que Estados Unidos se retire, no está claro qué tan rápido podría reanudarse el tránsito por Ormuz —si es que ocurre— y Trump ha indicado repetidamente que los aliados de Estados Unidos tendrían que ayudar a asegurar el Estrecho. Cualquier aumento en la producción energética de la región también tomaría tiempo, aunque una distensión reduciría el riesgo de mayores daños a la infraestructura.

Trump ha oscilado con frecuencia entre afirmar que un acuerdo con Irán es inminente y advertir que está preparado para intensificar las operaciones militares. Un tercer grupo de ataque de portaaviones de Estados Unidos se dirige a Medio Oriente, lo que sugiere la posibilidad de una mayor escalada.

“Los flujos y las acciones importan más que las palabras”, dijo Giovanni Staunovo, analista de materias primas en UBS Group AG.

El alza de los precios energéticos impulsada por la casi paralización del tránsito por Ormuz ha elevado los temores de una crisis inflacionaria. El precio minorista de la gasolina en Estados Unidos superó esta semana los US$ 4 por galón por primera vez desde agosto de 2022, lo que probablemente aumentará la presión sobre Trump.

Demandas iraníes

Funcionarios de Estados Unidos no han especificado explícitamente con quién están en contacto en Irán. El ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, dijo a Al Jazeera que recibió mensajes del enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, pero que no hay negociaciones formales en curso. Teherán también ha planteado ciertas condiciones, incluida la preservación de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Aunque Trump dio el martes un plazo aproximado para el fin de la guerra, dijo que dejaría en manos de otros países la resolución de los problemas en el Estrecho. “Nos iremos porque no hay razón para que hagamos esto”, dijo a periodistas en la Casa Blanca.

El Wall Street Journal informó que Emiratos Árabes Unidos ha instado a Estados Unidos y a potencias militares de Europa y Asia a formar una coalición para abrir la vía marítima por la fuerza. China y Pakistán emitieron el martes un llamado conjunto a un alto al fuego inmediato y a proteger el transporte marítimo.

A pesar del optimismo sobre una posible desescalada, los ataques continuaron el miércoles. Un petrolero fue atacado cerca de Catar, y un grupo naval del Reino Unido señaló que el incidente provocó un incendio que finalmente fue controlado. No se reportaron daños ambientales.