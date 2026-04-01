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Agencia Bloomberg
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El petróleo cayó mientras los operadores apuestan a que la guerra con Irán podría terminar pronto, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicara que Estados Unidos podría abandonar el país en cuestión de semanas.

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